Bennedict Mathurin va enfin découvrir les playoffs

« Quand on y pense, la saison dernière, j’étais le bras en écharpe, à apporter des cookies dans l’avion. » Bennedict Mathurin se souvient de son printemps 2024. Opéré d’une déchirure du labrum de l’épaule droite en mars, il avait manqué les playoffs, donc le bon parcours de ses coéquipiers jusqu’en finale de conférence.

Forcément un souvenir douloureux. « C’est ce que je faisais », poursuit-il sur son histoire de gâteaux. « Mais désormais, je suis là. Tout ce que je voulais faire la saison dernière, je peux le faire dorénavant. »

Cette série contre les Bucks sera aussi ses premiers playoffs en carrière, lui qui a été drafté en 2022, et ils auront pour rôle d’effacer le printemps 2024 passé à l’infirmerie, à vivre sa rééducation après son opération.

Le parfait décor pour ce gros compétiteur

« L’an dernier, c’est très clair. Je me souviens de chaque jour », précise-t-il. « J’ai un calendrier de tout ce que je faisais au quotidien. Tandis que les gars s’entraînaient, je faisais du vélo. Je pouvais seulement shooter avec ma main gauche et, croyez-moi, j’ai fini par avoir des douleurs à la main gauche puisque c’est la seule chose que je pouvais faire. »

Bennedict Mathurin a donc une petite revanche à prendre et un appétit d’ogre à assouvir. L’ailier des Pacers aime les moments chauds et rien de mieux pour ça que les playoffs. « Je suis un gros, gros compétiteur. Parfois trop même. Là, c’est jouer dos au mur et c’est là que je suis le plus motivé », assure-t-il. « C’est le moment dont j’ai rêve toute ma vie. En grandissant, je voulais jouer les playoffs. »

Son coéquipier Aaron Nesmith est d’ailleurs « impatient » de le voir à ce niveau de la compétition.

« Il vit pour des instants comme ceux-là. Il aime les gros shoots, les grands moments. Sa présence sur le terrain, en fin de partie et durant cette série, sera énorme pour nous. »

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 30 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.2 0.7 1.9 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.