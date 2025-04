Une victoire très importante pour le Magic

Même si les deux équipes ont de nouveau rendez-vous dimanche soir, lors de la dernière soirée de la saison régulière, le Magic et les Hawks savaient que la rencontre de mardi soir allait compter double, voire triple dans l’optique du « play-in ». Surtout pour Orlando qui, avec son succès, vient de faire le break.

« On savait que le match était important, avec le tiebreaker et le classement. Donc on l’a abordé comme si c’était un match de playoffs », confirme Paolo Banchero. « C’est une grosse victoire qui nous aide au classement. »

Regardons alors le classement de la conférence Est. Le Magic est septième, avec un bilan de 39 victoires pour 40 défaites, devant les Hawks (37-42). Il y a donc deux victoires d’écart alors que les deux franchises ont encore trois matches, dont le dernier l’une face à l’autre, à jouer.

Deux victoires d’avance sur Atlanta, avec trois matches à jouer

De plus, avec ce deuxième succès en trois matches face à Zaccharie Risacher et sa bande, Paolo Banchero et les siens ont pris le « tiebreaker » et même s’ils s’inclinent dimanche, ils ne pourront pas le perdre au profit d’Atlanta. C’est dire si, avec cette victoire, Orlando a fait un grand pas en avant pour garder cette place, synonyme d’avantage du terrain pour le « play-in ».

Il faut maintenant confirmer, avec un prochain défi contre les Celtics. Bonne nouvelle : Boston n’a plus rien à jouer, Cleveland ayant validé la première place de l’Est. Mauvaise nouvelle : Orlando reçoit alors que les champions en titre peuvent égaler la meilleure saison de l’histoire à l’extérieur s’ils viennent gagner en Floride. Le match ne sera donc pas facile.

Ensuite ? Indiana, qui peut encore rêver de la troisième place, et enfin à nouveau Atlanta. Avant peut-être de retrouver les Hawks lors du « play-in ».

« Ce match était capital mais les trois restants le seront également », insiste Kentavious Caldwell-Pope. « On veut les aborder et les jouer comme des matches de playoffs. C’est l’état d’esprit qu’on doit avoir pour la fin de la saison régulière avant d’arriver en play-in et ensuite en playoffs. »