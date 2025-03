Les propriétaires NBA sont appelés à voter pour la ligue européenne…

Selon les informations de Sportico, c’est cette semaine que les propriétaires de franchises NBA vont voter pour décider s’ils acceptent de financer la création d’une ligue européenne de huit à dix équipes !

Le but d’Adam Silver serait de récupérer jusqu’à quatre clubs « historiques » de l’Euroleague, comme le Real Madrid ou l’Olympiakos, et de trouver les investisseurs susceptibles de créer entre quatre et six nouvelles franchises, notamment à Londres ou Paris, les plus gros marchés du Vieux Continent.

Du côté de la NBA, on évalue que l’Europe et le Moyen-Orient pourraient rapporter jusqu’à trois milliards de dollars par an, et on cherche donc à exploiter cette manne potentielle.

Un prix d’entrée de 500 millions de dollars ?

Toujours selon Sportico, le prix d’entrée pour créer une franchise à Paris ou Londres pourrait être de 500 millions de dollars, la NBA conservant 50% du capital des franchises tout en cédant les 50% restants aux investisseurs, comme ce fut très longtemps le cas en WNBA. Si possible à des fonds souverains ou des milliardaires qui ne sont pas déjà propriétaires de franchises en NBA, ou à des grands clubs de basket européens existants.

Même si on sait que James Dolan, le propriétaire des Knicks, n’est pas très chaud pour cette expansion européenne, le vote a de grandes chances de passer, et il lancerait donc la phase très concrète du projet de la NBA Europe.

« Ce serait dommage qu’on se retrouve, comme aux USA à une autre époque, avec la NBA et l’ABA » expliquait récemment Tony Parker, qui sert de VRP pour rapprocher la NBA et l’Euroleague, qui voit forcément d’un mauvais œil cette ligue concurrente. « Car il ne faut pas s’y tromper : soit on trouve un accord, soit la NBA viendra seule. Il faut imaginer une fusion ou un partenariat. On connaît la puissance de la marque, son savoir-faire en marketing, avec son dernier contrat TV (76 milliards de dollars sur 11 ans négociés avec les diffuseurs américains, ndlr). Sans atteindre ces sommes, le basket européen peut changer de dimension. C’est le deuxième sport mondial après le foot. Peut-on viser le rugby en France ? Ils sont bien installés, mais c’est un bon objectif à se fixer. »