Kyle Kuzma entre tout doucement dans son costume à Milwaukee

Le début du mois de mars fut compliqué pour Kyle Kuzma. La faute à une blessure à la cheville gauche contractée le 5 mars, face aux Mavericks, alors qu’il faisait un très bon match d’ailleurs. La suite ? Six matches à 9.5 points de moyenne à 37% de réussite au shoot et 21% à 3-pts.

Puis, ces deux dernières rencontres, il a marqué 22 points contre les Warriors puis 20 face aux Lakers. Une sorte de montée en puissance et de libération en même temps.

« Je me sens bien physiquement alors que je jouais sur une jambe depuis trois semaines », raconte-t-il. « Je me sentais bien le match contre Oklahoma City et encore mieux à Golden State. Puis, à Los Angeles, ce furent mes meilleures sensations depuis ma blessure contre Dallas. J’avais plus de dynamisme. J’ai même dunké, ce qui est un bon indicateur. »

Doc Rivers juge que son joueur est « plus à l’aise » également. « On le voit, ça revient. On n’a pas joué une seule action pour lui et il a tout de même marqué 20 points. Cela démontre sa valeur », poursuit le coach.

Avoir davantage le ballon pour créer ?

Arrivé en échange de Khris Middleton, Kyle Kuzma doit trouver sa place auprès de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, davantage dans un rôle de complément que de troisième star d’un trio. Sauf que pour ça, il faut mettre des shoots extérieurs et l’ancien des Lakers n’y arrive pas cette saison, notamment en catch-and-shoot. Sur les huit derniers matches, il n’est qu’à 25% de réussite derrière l’arc…

Ainsi, comme l’indique Damian Lillard, il faut « trouver des moyens de le mettre en position pour qu’il fasse les choses qu’il sait bien faire ». « C’est un joueur qui attaque le cercle, qui va dans la raquette. Il peut faire le jeu quand il fait ça », assure le meneur. « C’est dur de faire ça quand il n’a pas le ballon. »

S’il n’est pas toujours très juste dans ses choix offensifs, parfois très douteux, mais parce que son adresse extérieure est défaillante, il serait peut-être plus intéressant de s’en servir parfois comme d’une arme principale, plutôt que de lui laisser les miettes de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo.

« On veut lui donner des opportunités d’être celui qui fait le jeu », insiste l’ancienne star de Portland. « On doit être meilleur dans ce domaine. On ne doit pas seulement l’utiliser comme un shooteur qui attend, même s’il sait mettre dedans à 3-pts. »

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 * All Teams 52 30 42.5 28.6 62.8 0.8 5.2 6.0 2.3 1.8 0.6 2.2 0.2 14.8 2024-25 * WAS 32 28 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 1.6 0.6 2.3 0.2 15.2 2024-25 * MIL 20 33 43.4 29.3 66.7 0.7 5.7 6.3 2.0 2.1 0.5 2.1 0.2 14.1 Total 528 31 44.9 33.3 72.2 1.0 5.3 6.4 2.7 2.1 0.6 2.2 0.5 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.