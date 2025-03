Il fallait être sacrément audacieux pour miser sur une victoire des Pacers sur le parquet des Wolves ce lundi. Tout d’abord parce que Minnesota restait sur huit victoires consécutives. Mais aussi, voire surtout, parce qu’Indiana se présentait à Minneapolis avec le seul Andrew Nembhard comme titulaire apte au service. Mais les remplaçants de Rick Carlisle ont fait mieux que venir à la rescousse, Obi Toppin en tête.

L’ancien vainqueur du concours de dunks a livré une superbe prestation, sa meilleure de la saison avec 34 points à 12/19 au tir et 10 rebonds pour un succès arraché en prolongation. Et Obi Toppin s’est chargé de poser sa marque sur les instants chauds de la partie, jusqu’à ce tir incroyable à 3-points pour donner la victoire aux siens à un peu plus de trois secondes de la fin.

4/4 de loin dans la prolongation

L’ancien joueur des Knicks n’est pourtant pas ce que l’on peut appeler un vrai sniper. A 33,5 % au tir cette saison et un vilain 3/16 de loin cumulé sur les six dernières rencontres, Obi Toppin était plutôt fâché avec son shoot et sa confiance dernièrement. Mais celui qui a joué majoritairement au poste 3 lundi n’a jamais sombré. Et devoir jouer près de 45 minutes lundi lui a redonné le rythme dont il avait besoin. « J’essaie d’avoir la même approche à chaque match » a-t-il expliqué à NBA TV après le match. « Je suis comme le lapin Duracell, je cours, j’essaie d’être ouvert. On a de très bons arrières qui savent nous trouver derrière la ligne à 3-points. »

Durant la prolongation, Obi Toppin a frappé de loin à quatre reprises, et à 100 % de réussite derrière l’arc, avec du talent de la confiance, et parfois un petit coup de pouce du destin. « Obi Toppin a réussi une des séries les plus spectaculaires à la fin d’un match que j’ai jamais vu » l’a félicité son entraîneur Rick Carlisle en conférence de presse. « On n’a mis aucun système en place en prolongation. Il s’agissait de rester en rythme, attaquer le cercle et trouver le gars en feu. Obi a mis son premier tir devant notre banc, et son dernier dans le coin gauche, c’était quelque chose d’incroyable. On a eu de la chance sur celui en tête de raquette qui rentre avec la planche, mais quand vous avez un joueur qui est chaud comme cela, des choses exceptionnelles peuvent se produire avec la dynamique. C’est un moment vraiment spécial pour lui. »

Un vrai match référence

« Quand j’ai mis ce tir avec la planche, j’étais à me dire, ‘allez, un de plus, si j’en tente un autre, cela va rentrer’ » a confirmé l’intéressé tout sourire aux médias dans le vestiaire. Et Obi Toppin ne s’est pas seulement contenté d’être celui qui a forcé la décision en fin de partie. Le joueur de 27 ans avait déjà été le fer de lance des siens dans le deuxième quart-temps, quand les Pacers avaient pris à la gorge des Wolves mollassons, pour compter jusqu’à 15 points d’avance. « Je ne crois pas qu’Obi se rende compte d’à quel point il a été énorme pour nous ce soir tout le match » s’est enthousiasmé Thomas Bryant après la rencontre. « Pas juste ces tirs, mais tout le match durant : il a défendu plusieurs joueurs, a crée du jeu, a rentré ses tirs… Il a été énorme sur toute la ligne. »

Cette victoire est d’autant plus belle qu’elle est précieuse pour Indiana dans sa course pour le Top 4 de l’Est. Les Pacers reviennent à hauteur des Bucks, quatrièmes, même si Milwaukee possède le tiebreaker entre les deux équipes en cas d’égalité en fin de saison régulière. Et ils vont pouvoir capitaliser sur ce succès fort avec une série de cinq matchs à domicile.