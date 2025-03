Le sous-estimé Jrue Holiday peut encore briller par moments

Si on met de côté sa première saison, à Philadelphie en 2009/10, Jrue Holiday n’a jamais connu un exercice aussi maigre en matière de statistiques. Les Celtics déroulent mais le champion olympique est discret, très discret. La preuve, avec un chiffre : en 2025, et avant le déplacement à Miami, il ne tournait qu’à 8.8 points de moyenne…

Puis, face à une équipe du Heat en détresse, il a retrouvé des couleurs et de l’adresse avec 25 points à 10/15 au shoot dont 5/8 à 3-pts. C’est son record de points cette saison, auquel il ajoute 4 rebonds, 3 passes et 2 contres.

« Ça fait du bien de voir la balle rentrer », réagit Jrue Holiday. « Pour tout joueur qui a été maladroit pendant un moment, quand on voit que ça tombe dedans, ça fait un bien fou. »

Un problème à un doigt

Il faut rappeler qu’il n’est pas aidé puisqu’il est touché à l’auriculaire de la main droite – il souffre du doigt en maillet -, celle avec laquelle il dégaine. « Je fais de mon mieux et c’était une bonne journée. Parfois, quand j’attrape le ballon, c’est bizarre, mais ce n’est pas une excuse. Tout le monde se fiche de mon doigt. »

Cette performance permet de remettre en lumière le champion NBA 2021 et 2024, joueur de l’ombre par excellence qui l’est encore davantage avec sa maladresse (44% de réussite au shoot, 33% à 3-pts) et ses faibles sorties offensives depuis le début de saison.

« Son impact n’est pas comme sous-estimé. Il est sous-estimé. Mais ça l’est car le joueur et l’homme sont comme ça. Il fait ce qui est nécessaire pour l’équipe », insiste Joe Mazzulla. « Dans ce match, on l’a trouvé très vite et je suis content car il a été agressif. Il a fait de grosses actions. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 50 30 43.8 33.7 90.0 1.2 3.1 4.3 3.6 1.6 1.0 1.3 0.4 10.7 Total 1025 33 46.2 36.9 78.7 1.0 3.2 4.2 6.2 2.1 1.4 2.6 0.5 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.