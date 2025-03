Programme du soir | Les Celtics officiellement qualifiés en playoffs ?

À 01h00, les Cavaliers vont essayer de décrocher une 16e victoire consécutive, chez les Grizzlies (beIN Sports 1) alors que c’est toujours sans LeBron James, mais aussi sans Luka Doncic, que les Lakers vont à Denver !

La bataille de l’Ouest s’intensifie, avec le derby texan entre les Rockets et les Mavericks (01h00), le duel entre les Wolves et le Magic (01h00) mais aussi l’affrontement entre les Suns et les Kings (03h00).

Programme complet

00h00 | Miami – Boston (beIN Sports Max 4)

00h00 | Philadelphie – Indiana

00h30 | Atlanta – LA Clippers

01h00 | Houston – Dallas

01h00 | Memphis – Cleveland (beIN Sports 1)

01h00 | Minnesota – Orlando

01h00 | San Antonio – Charlotte

02h30 | Denver – LA Lakers

02h30 | Utah – Portland

03h00 | Phoenix – Sacramento