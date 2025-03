Le Top 10 de la nuit | Les Blazers crucifiés au buzzer

Face aux champions en titre, Shai Gilgeous-Alexander a pu faire l’étalage de tout son talent lorsqu’il attaque le panier, mais Jayson Tatum a également su lui répondre avec la manière.

James Harden et Alperen Sengun ont régalé avec deux super caviars à l’aveugle. Pelle Larsson a lutté avec Bogdan Bogdanovic et Ivica Zubac pour remporter un ballon qui traînait et offrir un tir ouvert à Terry Rozier.

Enfin, comment ne pas parler de cet incroyable tir au buzzer signé Mikal Bridges ? Les Knicks étaient menés au score en prolongation, mais l’ailier n’a pas tremblé et a permis à New York de s’imposer.