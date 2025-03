Le sélectionneur de l’Italie, Gianmarco Pozzecco, va rencontrer Donte DiVincenzo

Donte DiVincenzo et l’Italie, ça chauffe. Alors que Tuttosport évoquait le 25 février dernier la reprise des discussions entre la fédération italienne de basket et l’arrière des Wolves, Gianmarco Pozzecco a confirmé lui-même les pourparlers. Le sélectionneur transalpin a assuré au média Dagospia qu’il rencontrerait lui-même le joueur NBA.

« On travaille sur son dossier, et je vais aller le voir et discuter avec lui prochainement » a-t-il insisté, alors que la cour entre les deux parties dure depuis de longs mois maintenant, sans parvenir à réunir toutes les conditions pour voir « DDV » avec la Squadra Azzurra. « Cela pourrait nous aider. Mais ce qui est nécessaire, c’est un passeport et il ne l’a pas encore aujourd’hui. La volonté de jouer, elle, existe. Toutefois, cela doit encore se confirmer, pour éviter les cas comme celui de Paolo Banchero. »

La star du Magic avait elle aussi envisagé de représenter l’Italie, avant finalement de choisir de jouer pour Team USA. Un scénario dont ne semble pas aussi proche Donte DiVincenzo, qui a déjà fait part à plusieurs reprises de son désir de porter le maillot de l’Italie.

Sa présence pour l’Euro 2025 serait un atout de poids pour la sélection, toujours solide mais pas sur un podium international depuis 2004 et la médaille d’argent obtenue par Gianluca Basile et sa bande aux JO d’Athènes.

L’Italie avec DiVincenzo et Gallinari l’été prochain ?

Gianmarco Pozzecco a appuyé cette volonté de pouvoir compter sur le shooteur de Minnesota avec le réservoir restreint de joueur de haut niveau international à sa disposition.

« Il y a un an, j’entraînais l’ASVEL » raconte-t-il. « J’avais vu Vincent Collet, le sélectionneur français, et je lui avais demandé combien de joueurs il choisissait pour constituer les 12 qui font l’équipe nationale. Il m’avait répondu 24. Au poste de pivot, ils avaient Gobert, Lessort, Fall, Poirier et j’ai presque failli oublier Wembanyama. À quel point la mare dans laquelle je pêche est petite par rapport à la leur ? J’ai 18 joueurs disponibles, en comptant huit que tout le monde prendrait et j’espère que les autres feront l’affaire. »

Pour densifier son vivier, Gianmarco Pozzecco espère par ailleurs pouvoir s’appuyer une dernière fois sur le vétéran Danilo Gallinari, qui a dû s’exporter à Porto Rico faute de trouver une place en NBA cette saison.

« Je compte toujours sur lui, il mérite de finir en bleu dans un grand tournoi, mais on verra où il en est en juin » explique le sélectionneur en conclusion.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.0 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.0 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 47 27 41.3 39.5 78.6 0.5 3.2 3.7 3.7 1.7 1.3 1.6 0.2 11.6 Total 401 26 42.6 37.9 77.3 0.9 3.4 4.3 2.9 1.8 1.2 1.4 0.3 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.