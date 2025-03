Le Magic a encore failli tout gâcher à Milwaukee

Englué dans une série de cinq revers de suite, on ne donnait pas cher des chances du Magic en déplacement chez des Bucks, vainqueurs de leurs quatre derniers matches. Et pourtant, ce sont bien les partenaires de Paolo Banchero qui s’imposent sur fil, après avoir failli tout de même tout gâcher…

Paradoxalement, au regard de leur maladresse chronique dans l’exercice, le Magic avait démarré fort à 3-points avec un 4 sur 5 de loin pour prendre les commandes (13-8). Aucun round d’observation, d’autant qu’un vilain geste de Franz Wagner sur Giannis Antetokounmpo va mettre le feu aux poudres avec une distribution de fautes techniques et une Flagrante.

La « longueur » des défenseurs du Magic

Giannis répond par un dunk sur contre-attaque, mais le Magic a bien la main sur la rencontre, pour mener de 14 points après douze minutes (34-20) avec un beau 8 sur 12 à 3-points.

C’est la « second unit » des Bucks qui va équilibrer les débats avec Kyle Kuzma comme leader, et Kevin Porter Jr. pour planter de loin. Malgré son 2 sur 2 de loin, les Bucks ont toutes les peines pour trouver des positions de loin, et le Magic passe un 10-2 pour reprendre le large. À la pause, Milwaukee est à -13 (60-47).

Au retour des vestiaires, Damian Lillard trouve enfin la faille à 3-points, et les Bucks repassent sous la barre des 10 points d’écart (69-61). Le souci, c’est que les Bucks fonctionne par à-coups, et la défense du Magic est toujours aussi efficace. Autour de Wendell Carter Jr puis de Jonathan Isaac, les partenaires de Paolo Banchero couvrent un maximum de terrain, et leurs mains actives font la différence. Les balles perdues s’enchaînent côté Bucks, et à l’entrée du dernier quart-temps, on retrouve les 14 points d’écart (90-76).

Lillard manque le hold-up

Comme en 2e quart-temps, c’est Kevin Porter Jr qui va relancer les Bucks, pour repasser sous la barre des 10 points d’écart. À la finition comme à la création, l’ancien arrière des Rockets est partout, et il trouve Taurean Prince comme soutien pour ramener les Bucks à -2. Il reste alors six minutes à jouer. C’est Paolo Banchero qui prend ses responsabilités, avec notamment un beau step-back à 3-points sur le nez de Kuzma. Le « money time » est alors épique.

À une minute de la fin, Damian Lillard plante un 3-points pour ramener les Bucks à -3 (109-106). Mais Carter lui répond par un dunk après un super service de Cole Anthony. Poussé par le public, les Bucks insistent et Giannis arrache un gros rebond, puis dunke avec la faute. Les Bucks sont désormais à deux unités du hold-up (111-109). Il reste 15 secondes à jouer… et Cole Anthony perd le ballon ! La balle de match est pour Damian Lillard, mais son tir à 3-points n’atteint pas la cible, et le Magic s’impose de deux petits points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour Milwaukee. Après quatre victoires d’affilée, les Bucks tombent à domicile dans une rencontre qu’ils ont pris à l’envers. Mais le bilan reste globalement bon avec 8 victoires sur les 10 derniers matches.

– Le Magic enfin « clutch ». Les joueurs d’Orlando se pensaient maudits avec trois défaites sur le fil pour un écart global de cinq points ! Finalement, et malgré de grosses frayeurs, Paolo Banchero et ses coéquipiers s’imposent de deux points pour leur première des cinq rencontres de suite à l’extérieur.

– Un « challenge » décisif. A 34 secondes de la fin, Damian Lillard a perdu un ballon après s’être fait contrer par Kentavious Caldwell-Pope. Les arbitres avaient donné la balle aux Bucks, mais Jamahl Mosley a pris un « challenge ». Les arbitres ont inversé leur décision, et après la remise en jeu, Anthony a trouvé Carter Jr pour un dunk décisif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.