Ja Morant comme au bon vieux temps

Il y a deux jours, Ja Morant expliquait qu’il aurait « dû être forfait » face au Thunder, après une prestation qu’il qualifiait de « affreuse ». La faute à une douleur persistante à l’épaule, qui le gêne constamment et le fait grimacer.

Quand on regarde la feuille de statistiques du meneur des Grizzlies à Dallas, on se dit qu’il a été épargné par les soucis le temps d’un soir, compilant 31 points (13/29 au shoot) et 8 passes, à une unité de son record de saison.

« Il y avait un peu de l’ancien Ja Morant », se réjouit-il après avoir inscrit 11 points dans les six dernières minutes de la victoire de Memphis. « C’était agréable de voir des tirs tomber dedans. C’est une chose à laquelle j’étais habitué. »

Sa confiance au shoot n’est pas entamée

Pourtant, son 1/5 à 3-pts confirme qu’il est bien dans le dur avec son shoot extérieur depuis quelques jours. Sa seule réussite est intervenue dans les ultimes secondes du match.

Depuis la reprise après le All-Star Break, il n’affiche qu’un affreux 15% de réussite à 3-pts. Faut-il s’inquiéter ?

« Je ne suis pas inquiet. Ma confiance est à son niveau le plus élevé », répond-il. « Je peux manquer un tir, j’en ai manqué énormément dans ma carrière et je ne suis pas le premier à rater des tentatives. On a vu que, en fin de rencontre, j’ai frappé à 3-pts. Cela montre que la confiance est là, non ? Pour conclure, j’ai mis un panier primé, et ça devrait démontrer que la confiance est présente. »

« C’est lui le patron, il le sait. Je lui dis ça depuis qu’il est là. Que le match soit serré ou que l’on ait besoin d’un panier, pas de doute, je veux que la balle soit dans ses mains », répète Desmond Bane, qui avait déjà tenu des propos similaires fin février.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 39 30 43.2 28.2 83.8 0.6 3.5 4.1 7.4 2.2 1.2 3.9 0.3 21.2 Total 296 32 46.7 31.2 76.5 0.9 3.8 4.7 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.