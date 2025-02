Ja Morant avait gardé le meilleur pour la fin

Alors que les Grizzlies et les Suns signaient le match le plus offensif de l’année (299 points cumulés !), pendant une grande partie de la rencontre, Ja Morant n’était pas invité à cette orgie de points. Avec un affreux 2/14 au shoot dans les trois premiers quart-temps, le meneur de jeu passait même à côté de son match, frustré et n’hésitant pas à le montrer avec les arbitres.

« Les coaches m’ont dit de garder un langage corporel positif », indique-t-il sur ses plaintes répétées aux arbitres, estimant ne pas avoir assez de coups de sifflet.

Un affreux 1 sur 12 à 3-points…

Puis, est venu le dernier acte où il a marqué 15 points, dont les 11 derniers de son équipe. Il a d’abord frappé à 3-pts à neuf secondes de la fin pour revenir à un point. Ensuite, à 1.4 seconde du terme, son « floater » a permis d’égaliser et d’arracher une prolongation, qui sera remportée par les Grizzlies.

« Je suis resté impliqué. Je savais que chaque shoot n’allait pas rentrer mais ça ne voulait pas dire que, si je manquais un tir, il fallait que j’arrête de shooter. Il fallait continuer », confirme Ja Morant, qui a terminé avec 29 points à 7/25 au shoot dont un très vilain 1/12 à 3-pts mais un parfait 14/14 aux lancers-francs.

Son seul panier à 3-pts, à neuf secondes de la fin, fut donc très précieux et le réveil du All-Star (17 points en dernier quart-temps et prolongation) a permis à Memphis de l’emporter. « Je savais que ça finirait par arriver, c’était simplement une question de temps », salue Desmond Bane. « Il est trop fort pour être dans le dur pendant toute une rencontre. Il n’y a personne sur lequel j’aimerais davantage m’appuyer en fin de match. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 36 29 43.4 29.7 83.0 0.6 3.5 4.1 7.4 2.1 1.2 3.9 0.3 20.8 Total 293 32 46.8 31.5 76.4 0.9 3.8 4.7 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.