Kevin Knox ne peut plus s’empêcher de sourire

Comme Killian Hayes, Kevin Knox a été choisi dans le Top 10 de la Draft et, comme Killian Hayes, il n’a pas réussi à s’imposer dans la Grande Ligue. À 25 ans, et après six saisons en NBA, l’ancien ailier des Knicks et des Pistons a ainsi été obligé d’aller en Summer League pour se montrer…

« J’étais d’abord opposé au fait d’aller en Summer League » admet-il. « Vous savez, je suis plus âgé (que les autres joueurs), même si je suis encore jeune. Mais ça fait quelque temps que je suis dans la ligue. Mais bon, quand on veut certaines choses, il faut savoir mettre son ego de côté. »

Kevin Knox a d’ailleurs dû continuer à ranger son ego puisqu’après le Summer League avec Golden State, il a rejoint la G-League, et les Santa Cruz Warriors, en attendant son heure…

Un des gagnants du transfert de Jimmy Butler

Et c’est le transfert de Jimmy Butler, avec le départ de plusieurs joueurs dans l’effectif de la Baie, qui va lui rouvrir les portes de la NBA. Obligée de trouver des joueurs pour atteindre les 14 joueurs minimum sous contrat, la franchise de Steve Kerr a naturellement engagé l’ailier pour un premier contrat de 10 jours.

« Je souris depuis que j’ai signé ce contrat de 10 jours » explique-t-il après ses 12 points à 4/7 au tir dont 2/4 derrière la ligne à 3-points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 14 minutes face aux Hornets. « Simplement d’être de retour, car je suis tellement reconnaissant. »

Draymond Green a trouvé « beau » de le voir se régaler face à Charlotte alors qu’Anthony Vereen, son coach en Summer League, assure qu’il a tout pour devenir un vrai membre de la rotation de Steve Kerr. Notamment parce qu’il a pratiqué le même jeu dans l’antichambre de la ligue, mais aussi parce qu’il a travaillé sur son propre jeu.

« Je suis ravi qu’il soit allé à Santa Cruz », conclut Steve Kerr. « Toute la saison, il a travaillé sur son jeu après avoir fait le tour de la ligue et avoir galéré. Il a fait preuve d’une grande force mentale et de résilience en allant à Santa Cruz, en travaillant, en étant patient et en arrivant ici avec une bonne attitude. »

Kevin Knox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 75 29 37.0 34.3 71.7 0.8 3.7 4.5 1.1 2.3 0.6 1.5 0.3 12.8 2019-20 NYK 65 18 35.9 32.7 65.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.6 0.4 0.7 0.4 6.5 2020-21 NYK 42 11 39.2 39.3 80.0 0.2 1.2 1.5 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 3.9 2021-22 * All Teams 30 7 36.5 27.8 72.7 0.5 1.0 1.5 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 3.1 2021-22 * ATL 17 7 35.6 19.2 75.0 0.4 0.9 1.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 2.7 2021-22 * NYK 13 9 37.5 35.7 70.0 0.6 1.1 1.7 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 3.6 2022-23 * All Teams 63 15 45.8 34.9 76.7 0.5 2.3 2.8 0.5 1.5 0.4 0.8 0.2 6.6 2022-23 * DET 42 14 46.9 37.1 78.8 0.5 2.1 2.6 0.4 1.8 0.3 0.8 0.3 5.6 2022-23 * POR 21 17 44.4 31.4 74.1 0.7 2.6 3.3 0.9 1.0 0.5 0.9 0.0 8.5 2023-24 DET 31 18 46.2 33.0 90.9 0.6 1.8 2.4 0.7 1.6 0.4 0.7 0.2 7.2 Total 306 18 39.2 34.1 72.3 0.5 2.3 2.9 0.8 1.6 0.4 0.8 0.3 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.