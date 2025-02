Face au Thunder, Killian Hayes a montré qu’il pouvait être agressif

Alors qu’il attendait depuis des mois une nouvelle chance en NBA, Killian Hayes a été servi à Brooklyn, puisqu’il a quasiment instantanément intégré le cinq majeur des Nets suite à la blessure de D’Angelo Russell.

Toujours tourné vers le collectif, le Français se voulait sérieux des deux côtés du terrain mais son coach, Jordi Fernandez, lui avait demandé avant la rencontre face au Thunder d’être plus agressif !

« Il fait du bon travail pour partager le ballon. Il fait les bonnes passes. Mais j’ai besoin qu’il soit agressif également » avait ainsi expliqué le technicien. « Il doit pousser le ballon et shooter davantage, aller vers le cercle. Ne pas aller vers ces tirs à mi-distance contestés et difficiles. Je veux qu’il shoote plus de 3-points. Il ne peut pas se contenter de trois shoots (extérieurs). Je dois le voir prendre sa chance. »

Pas d’hésitation

Comment le 7e choix de la Draft 2020 allait-il réagir alors qu’il a eu tant de mal à faire la même chose à Detroit ?

Réponse : en livrant peut-être son meilleur match au shoot de sa carrière NBA, avec 19 points à 7/13 dont 5/10 de loin, pour aller avec ses 7 passes décisives, en 34 minutes sur le parquet.

Ce n’est ainsi que la deuxième fois de sa carrière qu’il inscrit cinq tirs à 3-points dans une rencontre NBA. Le Thunder, dont la défense fait des impasses sur les shooteurs faibles, lui a ainsi laissé de l’espace, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il n’a pas tergiversé pour en profiter. Et montrer comment il peut se faire sa place dans la ligue.