Enfin de retour en NBA, Killian Hayes ne pense qu’au collectif

Plus d’un an après son dernier match avec les Pistons, Killian Hayes a donc refoulé les parquets de la NBA. C’était avec les Nets, qui l’ont engagé pour un contrat de 10 jours, suite aux mouvements dans l’effectif.

En 21 minutes, le Français n’a pas fait de miracles, compilant 5 points à 2/6 au tir, dont 0/3 de loin, pour aller avec ses 3 passes dans la défaite face aux Cavs. On a d’ailleurs globalement retrouvé le Killian Hayes de Detroit, appliqué des deux côtés du terrain, mais qui a du mal à faire des différences, notamment pour se créer son propre tir.

Gêné par Darius Garland, il a ainsi envoyé une brique sur son premier shoot et comme il n’a pas réussi à punir les Cavaliers en catch-and-shoot, on peut se demander s’il parviendra à conclure l’essai…

« Aider mes coéquipiers, être un bon coéquipier, être un bon gars dans le vestiaire, et faire ce que j’ai à faire »

« Mon objectif est de rester en NBA, de me faire une place », a commenté le 7e choix de la Draft 2020 après la rencontre. « Mais je pense que mes objectifs à court terme sont d’abord d’être un joueur d’équipe, de montrer ce que je peux faire dans les 10 jours qui me sont donnés, et de continuer à avancer à partir de là. Aider mes coéquipiers, être un bon coéquipier, être un bon gars dans le vestiaire, et faire ce que j’ai à faire ».

À ses côtés, Tyrese Martin fêtait lui son nouveau contrat, qui remplace son « two-way » et qui le lie aux Nets pour la saison suivante, même si Brooklyn pourra s’en séparer cet été…

Comme Killian Hayes, qu’il peut inspirer, lui aussi a dû cravacher pour se faire sa place dans la Grande Ligue.

« Ça nous fait travailler plus dur et plus intelligemment » a ainsi détaillé l’arrière sur ce cheminement, même s’il ne voit pas ce contrat comme une finalité. « On ne peut pas être satisfait, on va sur le terrain et on sait qu’il y a encore des choses à prendre. C’est mon état d’esprit avant les 28 prochains matches et l’intersaison. »

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 2.9 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.