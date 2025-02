Les Nets relancent Killian Hayes !

Une bonne nouvelle pour Killian Hayes à l’approche de la reprise, après leAll-Star Break, puisque ESPN nous apprend qu’il a été signé par les Nets via un premier contrat de dix jours.

En pleine bourre en G-League avec Long Island, la franchise affilée à Brooklyn, le Français tourne à 20.8 points, 8.5 passes et 5.5 rebonds de moyenne sur ses 13 derniers matchs. Il profite du récent départ de Ben Simmons, couplé au forfait pour la saison de Bojan Bogdanovic, qui a été libéré par les dirigeants new-yorkais, ajoute ESPN.

De quoi permettre à Killian Hayes d’obtenir ce premier contrat de dix jours, tandis que Tyrese Martin récupère de son côté un contrat garanti chez les Nets. Pour le meneur tricolore, âgé de 23 ans et drafté en 7e position en 2020, il ne va toutefois pas falloir traîner pour convaincre Brooklyn de lui proposer un nouveau bail de dix jours, voire carrément ensuite un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Focalisé sur la NBA depuis plusieurs mois, malgré l’intérêt de quelques équipes européennes, l’ancien joueur des Pistons n’a plus foulé un parquet dans la Grande Ligue depuis plus d’un an. De plus en plus à l’aise au shoot (49% de réussite au tir, dont 40% à 3-pts en 2025), il pourrait s’imposer comme doublure de D’Angelo Russell à la mène…

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 3.0 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.