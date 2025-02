Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton, talisman des Pacers

Pouvoir compter sur un grand match de sa star aide à remporter des matchs, cela va de soi. C’est d’autant plus vrai pour certaines équipes. Demandez aux Pacers. Quatrième de la Conférence Est, Indiana a pourtant vécu jusque-là une saison assez irrégulière, à l’image de son All-Star Tyrese Haliburton. Au point que le meneur n’était pas cette fois du match des étoiles, sans qu’il n’y ait de réel scandale sur son absence. Et cela lui a visiblement fait le plus grand bien, en témoigne ses 33 points à 12/15, dont 7/9 à 3-points, et 11 passes passés mercredi à Toronto pour un succès tranquille 111-91.

Tyrese Haliburton a mis au supplice la défense des Raptors toute la soirée, se montrant aussi adroit qu’altruiste. Le meneur a entamé le match le pied sur l’accélérateur avec une passe décisive pour un tir lointain de Myles Turner, avant d’enchaîner deux shoots à 3-points dans les trois premières minutes de la rencontre. Pas mal pour un joueur longtemps incertain pour un problème à l’adducteur. Mais sa très belle forme du moment a été plus forte que la douleur, avec un 4/5 derrière l’arc dans le premier quart-temps, les deux derniers pris quasi deux mètres derrière la ligne.

« Tyrese a fait la différence dans ce match » s’est félicité l’entraîneur Rick Carlisle. « Cela a mis toute la salle dans le match. Il nous a donné de l’énergie. C’est pour ça que vous avez besoin de grands joueurs dans votre équipe. Il s’améliore de manière progressive au fil de la saison. Le repos qu’il a pu avoir durant la pause du All-Star Weekend lui a fait du bien. »

Des vacances qui font du bien

Tyrese Haliburton a profité de cette coupure pour passer un peu de temps en vacances, « revenir sur l’année passée, ce que je pouvais améliorer » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Cela faisait quelque temps que je n’avais pas eu autant de repos. Je me sens bien depuis cette pause. »

Cela s’est confirmé mercredi par la justesse de ses choix, et la confiance emmagasinée par son très bon début de match. Sans trop faire de bruit, Tyrese Haliburton s’est offert une performance rare dans l’histoire en devenant seulement le troisième joueur (avec Stephon Marbury en 2003 et Mark Price en 1994) à inscrire 30 points à au moins 80% au tir, dont cinq réussites de loin, tout en ajoutant 10 passes sur un même match.

« J’essaie simplement de jouer comme il faut, de prendre des bons tirs » a-t-il analysé. « Mes 15 tirs, j’ai l’impression qu’ils étaient tous des bons tirs… J’essaie juste de prendre ce que la défense m’offre. Et il y a eu suffisamment d’exemples désormais pour que ce ne soit un secret pour personne : lorsque je score, nous gagnons des matchs. J’essaie juste d’être agressif, de nous aider à gagner des matchs, c’est tout ce qui m’importe vraiment. Nous essayons de nous assurer une place parmi les quatre premières têtes de série, alors nous essayons simplement d’aborder chaque match de la bonne façon. »

Et cela marche depuis quatre rencontres, avec 25.8 points et 11.8 passes de moyenne, avec des pourcentages au tir de haute volée : 63 % dont 53 % de loin et 100 % aux lancers-francs). Indiana ne peut que s’en réjouir. Quand Tyrese Haliburton marque plus de 20 points cette saison, les Pacers sont quasi invincibles avec 19 victoires pour seulement 2 défaites.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 56 34 46.3 38.2 85.6 0.6 2.9 3.5 8.7 1.3 1.4 1.8 0.7 18.4 Total 316 33 47.5 39.1 85.6 0.6 3.0 3.7 8.7 1.3 1.5 2.2 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.