Stats & Highlights | Shaedon Sharpe booste les Blazers, Thunder et Clippers se relancent

Champagne pour Shaedon Sharpe ! L’arrière des Blazers a signé le meilleur match de sa carrière sur le parquet des Wizards. En sortie de banc et alors que l’ancien local de l’étape Deni Avdija s’est blessé, il a signé 36 points (13/26 aux tirs), 8 rebonds et 5 passes en 33 minutes.

Et surtout l’un des dunks de l’année, quand il a intercepté un ballon de relance avant de s’élever, de très loin, et d’écraser le cercle malgré la vaine tentative d’opposition de Justin Champagnie. Dans son sillage, les Blazers (26v-33d) s’offrent une troisième victoire de suite et continuent à espérer se mêler encore plus à la course au « play-in ». Les Wizards (10v-48d) d’un bon Bilal Coulibaly (16 points), eux, végètent.

Toujours à l’Est, le Thunder (47v-11d) a dû s’employer pour l’emporter, sur le même score, sur le parquet des Nets (21v-37d). Derrière les 27 points de Shai Gilgeous-Alexander et le double-double de Chet Holmgren (22 points et 17 rebonds), le club d’OKC a renversé la vapeur dans le quatrième quart-temps avec un 27-7.

Killian Hayes se montre face au Thunder

En renouant avec la victoire, le Thunder gâche ainsi la meilleure soirée en carrière de Day’Ron Sharpe (25 points et 15 rebonds). Mais également la sortie très convaincante de Killian Hayes (19 points et 7 passes). Autre grosse performance individuelle, celle de Tyrese Haliburton (33 points et 11 passes avec une grosse propreté) avec qui les Pacers (33v-24d) ont repoussé les Raptors (18v-41d).

Hiérarchie également respectée pour les Clippers (32v-26d) qui ont dû cravacher pour l’emporter face aux Bulls (23v-36d). James Harden (30 points) a converti sept paniers primés et reçu beaucoup de soutien de la part de son banc. Côté Bulls, Josh Giddey (21 points, 12 passes et 8 rebonds) a confirmé tandis que la hiérarchie des arrières avait encore bougé (Coby White de nouveau titulaire).

Enfin les Kings (30v-28d) de Keegan Murray (26 points) et Zach LaVine (22) l’ont emporté largement sur le parquet du Jazz (14v-44d). Les Californiens ont gâché le match « parfait » de Walker Kessler (25 points et 14 rebonds à 10/10 aux tirs) pour compenser l’affreuse soirée de Jordan Clarkson (1/14…).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 117 BOS 97 IND 111 TOR 91 NYK 110 PHI 105 WAS 121 POR 129 BRO 121 OKC 129 MIA 131 ATL 109 CHI 117 LAC 122 UTH 101 SAC 118 HOU 118 SAS 106

