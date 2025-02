Naz Reid montre les crocs

Il manque rarement une occasion de se montrer lorsque la raquette des Wolves est dégagée. Alors que Rudy Gobert, en plus de Julius Randle, était absent la nuit passée face au Thunder, Naz Reid a encore répondu présent.

Seul intérieur de métier envoyé pour batailler face aux géants d’en face, Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, le meilleur remplaçant de la ligue en titre n’a pas reculé. Défendu une bonne partie de la soirée par Jalen Williams, plus petit et plus léger que lui, le joueur de 25 ans a fait parler ses muscles dans la raquette du Thunder.

Son tir à 3-points ayant du mal à tomber (3/9), alors qu’il affichait un très bon 41% de réussite avant la rencontre, Naz Reid s’est rapproché du cercle avec succès. « On avait des arrières sur lui pour essayer de changer en défense. On était un peu perdu dans nos couvertures, un peu désorientés », avoue Mark Daigneault sur les soucis posés par l’intérieur adverse.

Une désorientation telle que les joueurs d’OKC n’ont jamais vraiment été en mesure de stopper le joueur d’en face, contrairement à ce qu’ils ont pu faire avec Anthony Edwards (23 points mais 5/18 aux tirs).

Record en carrière à la passe

Chris Finch parle d’un match « spectaculaire » de sa part, englobant également celui de Jaden McDaniels (21 points, 6 rebonds et 5 passes). Naz Reid « a été actif, il a été très bon au rebond, il a récupéré beaucoup de ballons dans le trafic, il a été actif dans les secteurs où on voulait qu’il soit. Il a bossé au poste quand il avait un avantage de taille, il a beaucoup coupé sur les prises à deux visant Ant. Il a signé son meilleur match en carrière à la passe en conséquence », énumère le coach.

En plus de 27 points (11/18 aux tirs) et 13 rebonds, son intérieur a en effet terminé avec 7 passes décisives, sans perdre le moindre ballon. « C’était vraiment un match intelligent de Naz », résume Chris Finch, quand son joueur dit avoir eu la chance d’être lui-même dans cette partie. « Je me mets en position de marquer, être au rebond ou de passer dans tous les cas », ajoute-t-il.

C’est d’autant plus vrai en ce moment. Depuis début février, en l’absence de Julius Randle, il occupe la place de titulaire. Avec une production remarquable : un peu moins de 20 points (47% aux tirs dont 36% de loin) et 9 rebonds de moyenne en 8 sorties.

Hier, il devait encore élever son jeu, à l’instar de toute son équipe hier, privée de plusieurs éléments et qui se devait de réagir après une défaite peu acceptable face à l’équipe B des Bucks. « On était tous fatigués hier, ce n’est pas excuse mais c’est la réalité. Ce genre de choses arrivent. On s’est tous dit qu’on devait rebondir ce soir, élever notre niveau. Avec plusieurs gars en moins, c’est ce qu’on a tous fait », apprécie-t-il.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 54 27 48.1 41.0 79.0 1.0 4.5 5.5 1.9 2.4 0.8 1.3 0.9 14.2 Total 380 20 49.3 37.9 72.7 1.1 3.6 4.7 1.2 2.4 0.6 1.2 0.9 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.