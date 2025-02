Sans le duo Giannis – Lillard, les Bucks redonnent le sourire à Doc Rivers

Pour leur dernier match de la première partie de saison, avant la coupure du All-Star Game, les Bucks se déplaçaient à Minnesota sans Giannis Antetokounmpo, ni Damian Lillard. De prime abord, la soirée s’annonçait compliquée, mais la victoire n’était pas impossible non plus, tant les Wolves sont irréguliers et peuvent mal négocier des virages.

« On savait qu’avec les points manquants, ça serait compliqué, mais on pensait qu’on pouvait vraiment gagner ce match en défense. Et c’est ce qu’on a fait », résume Doc Rivers.

Anthony Edwards maladroit et l’attaque de Minnesota très brouillonne (38% de réussite au shoot, 23% à 3-pts), les Bucks ont réussi à transformer la rencontre en un combat dans la boue, où les paniers étaient difficiles à marquer. Faire tourner la partie autour des 100 points, c’était le scénario parfait.

Et même quand ça a accéléré en dernier quart-temps, avec séquences plus offensives, Kyle Kuzma et ses coéquipiers ont tenu, chacun ayant apporté sa pierre à l’édifice dans cette victoire.

« On a été très résilient. On a fait un excellent travail pour se battre », explique l’ancien des Wizards. « C’était un combat de boxe dans un sens, avec les deux équipes qui mettent des shoots mais en manquent beaucoup aussi. Les arbitres ont laissé jouer. C’était dur, physique près du cercle. On a fait un remarquable travail collectif contre Edwards, qui est phénoménal. Brook Lopez a mis des lancers-francs importants, Kevin Porter Jr. a fait un sacré match, Gary Trent Jr. a marqué des tirs importants. »

Un sentiment de satisfaction

« On a assuré les arrières des uns et des autres », ajoute Brook Lopez, qui a inscrit les deux lancers-francs décisifs dans les dernières secondes. « On a communiqué, on a fait les bons choix, on a joué avec énergie. C’était une bonne victoire. »

Comme c’était le dernier match des Bucks avant le All-Star Game, la franchise du Wisconsin vient de terminer, sur une bonne note, la première partie de sa saison. Alors, Doc Rivers, satisfait ?

« J’aime vraiment cette équipe. Je l’aime. Dès qu’il a fallu gagner quelque chose, on l’a fait et on est la seule équipe à pouvoir en dire autant », rappelle le coach, en référence au tournoi de mi-saison remporté en décembre. « On a commencé avec un 2-8 et on est à 29-24. On aurait aimé faire mieux, en ayant perdu des matches qu’on aurait clairement pu gagner, mais ils sont derniers nous. J’espère qu’on sera en bonne santé pour la deuxième partie de saison. »