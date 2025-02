Revoilà Jahlil Okafor, chez les Pacers

À désormais 29 ans, Jahlil Okafor n’a pas complètement tiré un trait sur la NBA, puisque Chris Haynes nous apprend qu’il a décroché un contrat de dix jours chez les Pacers.

Les Pacers, une équipe qui avait déjà offert une invitation au 3e choix de la Draft 2015 pour le « training camp », sans que celui-ci ne parvienne à les convaincre d’être signé pour la saison. Éloigné des parquets NBA depuis mai 2021, l’ancien intérieur des Sixers, des Nets, des Pelicans et des Pistons affiche 10.4 points et 4.7 rebonds de moyenne en carrière (à 54% au tir).

Nommé dans le meilleur cinq rookie après sa première saison à Philadelphie (17.5 points et 7.0 rebonds), Jahlil Okafor s’était peu à peu perdu ensuite, s’exilant en Chine, au Mexique (G-League), en Espagne puis à Porto Rico à partir de 2022. Limité en défense et handicapé par son profil d’intérieur « old school » aux États-Unis, l’ancien pensionnaire de Duke se trouvait dernièrement en G-League à… Indiana, chez les Mad Ants (pour 18.6 points, 9.5 rebonds et 2.9 passes de moyenne).

Dans l’effectif des Pacers, « Big Jah » devra en tout cas composer avec la concurrence de Thomas Bryant et Alex Len en rotation de Myles Turner, tandis que Isaiah Jackson est blessé pour la saison.

Jahlil Okafor Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 53 30 50.8 16.7 68.6 2.3 4.7 7.0 1.2 2.6 0.4 2.3 1.2 17.5 2016-17 PHL 50 23 51.4 0.0 67.1 1.6 3.2 4.8 1.2 2.4 0.4 1.8 1.0 11.8 2017-18 * All Teams 28 13 55.8 25.0 72.4 0.8 2.3 3.0 0.4 1.8 0.1 0.8 0.6 6.3 2017-18 * BRK 26 13 56.6 25.0 76.0 0.7 2.3 2.9 0.4 1.7 0.1 0.7 0.6 6.4 2017-18 * PHL 2 13 44.4 0.0 50.0 2.0 2.5 4.5 0.5 3.5 0.0 1.5 1.0 5.0 2018-19 NOP 59 16 58.6 20.0 66.3 1.4 3.3 4.7 0.7 1.6 0.3 0.9 0.7 8.2 2019-20 NOP 30 16 62.3 33.3 64.5 1.6 2.6 4.2 1.2 2.2 0.2 1.3 0.7 8.1 2020-21 DET 27 13 61.8 22.2 70.8 0.9 1.6 2.4 0.5 1.4 0.2 0.8 0.2 5.4 Total 247 20 54.2 22.2 67.6 1.5 3.2 4.7 0.9 2.1 0.3 1.4 0.8 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.