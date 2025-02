Alex Len en partance vers Indiana

Les modalités de l’échange qui a permis à Memphis d’économiser de l’argent en envoyant Marcus Smart aux Wizards sont presque passées inaperçues. Le rôle de Sacramento dans l’affaire a pourtant été primordial, avec pour conséquence les départs de Marvin Bagley III et Johnny Davis vers les Grizzlies, mais aussi ceux de Colby Jones et Alex Len en direction de Washington.

Pour Alex Len, après un passage en fin de saison 2019-2020, c’est la fin d’une aventure de près de quatre ans à Sacramento, où son rôle de rotation est resté minime depuis son arrivée avec à peine plus de 7 minutes en moyenne par match depuis son retour en 2021. Ce n’est en revanche pas la fin de son voyage puisque Washington, où il a déjoué joué en 2020-2021 ne devrait pas le garder.

D’après Shams Charania, l’intérieur devrait être rapidement coupé et sa destination finale serait d’ores et déjà connue. Après avoir laissé filer James Wiseman aux Raptors, les Pacers auraient ainsi l’intention de le récupérer pour étoffer la rotation de Rick Carlisle dans la peinture, aux côtés de Pascal Siakam, Myles Turner, Obi Toppin et Thomas Bryant.

Alex Len Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 PHX 42 9 42.3 0.0 64.5 0.9 1.4 2.4 0.1 1.6 0.1 0.6 0.4 2.0 2014-15 PHX 69 22 50.7 33.3 70.2 2.1 4.5 6.6 0.5 3.1 0.5 1.1 1.5 6.3 2015-16 PHX 78 23 42.3 14.3 72.8 2.3 5.3 7.6 1.2 2.9 0.5 1.9 0.8 9.0 2016-17 PHX 77 20 49.7 25.0 72.1 2.0 4.6 6.6 0.6 3.1 0.5 1.3 1.3 8.0 2017-18 PHX 69 20 56.6 33.3 68.4 2.5 5.0 7.5 1.2 2.3 0.4 1.1 0.9 8.5 2018-19 ATL 77 20 49.4 36.3 64.8 2.1 3.5 5.5 1.1 2.6 0.4 1.3 0.9 11.1 2019-20 * All Teams 55 18 55.5 27.1 64.8 1.8 4.0 5.8 0.9 2.3 0.4 1.0 0.9 8.0 2019-20 * ATL 40 19 54.6 25.0 63.0 1.7 4.0 5.8 1.1 2.3 0.5 1.0 0.8 8.7 2019-20 * SAC 15 15 59.3 66.7 70.8 2.1 4.0 6.1 0.5 2.3 0.2 1.1 1.0 5.9 2020-21 * All Teams 64 15 61.5 32.0 62.9 1.2 2.8 4.1 0.8 2.0 0.3 0.9 1.0 6.6 2020-21 * WAS 57 16 61.9 26.3 63.6 1.4 3.0 4.4 0.8 2.1 0.3 0.8 1.0 7.1 2020-21 * TOR 7 11 50.0 50.0 50.0 0.0 1.6 1.6 0.4 1.4 0.1 1.1 0.9 2.3 2021-22 SAC 39 16 53.4 28.6 65.1 1.3 2.8 4.1 1.2 2.6 0.3 1.1 0.6 6.0 2022-23 SAC 26 6 53.3 0.0 68.8 0.9 1.4 2.3 0.5 1.1 0.2 0.6 0.4 1.7 2023-24 SAC 48 9 61.7 0.0 58.8 1.0 1.7 2.7 1.0 1.4 0.2 0.6 0.7 2.5 2024-25 SAC 36 7 53.7 16.7 53.8 0.7 1.1 1.8 0.8 1.0 0.2 0.3 0.5 1.4 Total 680 17 51.0 32.2 68.0 1.7 3.6 5.3 0.9 2.3 0.4 1.1 0.9 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.