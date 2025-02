Joueurs de la semaine | Trae Young fête sa sélection All-Star

Quelques heures après avoir été retenu pour son quatrième All-Star Game en remplacement de Giannis Antetokounmpo, Trae Young est de nouveau honoré par la NBA. Pour la huitième fois de sa carrière, le voici ainsi élu « Joueur de la semaine » dans la conférence Est.

Sur quatre matchs (trois victoires), le meneur des Hawks a enregistré pas moins de 31.3 points et 10.5 passes de moyenne, à 48% au shoot (dont 34% à 3-points) et 85% aux lancers-francs.

Dans la conférence Ouest, c’est un habitué des distinctions individuelles en la personne de Nikola Jokic qui a été nommé « Player of The Week ». Invaincu en quatre matchs avec les Nuggets, le triple MVP a aligné des statistiques de 29.8 points, 10.8 rebonds et 10.3 passes. Le tout à… 66% au tir, 41% à 3-points et 82% aux lancers-francs !

C’est la 16e fois que le « Joker » est décoré de la sorte et il fait mieux, par exemple, que Larry Bird ou David Robinson, égalant de surcroît Dirk Nowitzki.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 49 36 40.9 34.0 85.7 0.5 2.7 3.2 11.4 2.0 1.2 4.7 0.2 23.5 Total 456 34 43.4 35.3 87.1 0.6 2.9 3.5 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 47 36 57.5 46.2 81.6 3.0 9.6 12.7 10.3 2.1 1.8 3.1 0.7 29.6 Total 722 32 55.9 36.1 82.6 2.7 8.2 10.9 7.1 2.7 1.3 2.9 0.7 21.5

