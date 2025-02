La NBA célèbre Hubie Brown, gentleman de 91 ans à la retraite

C’est à Milwaukee que Hubie Brown, désormais âgé de 91 ans, a commenté son dernier match. Un moyen de boucler la boucle pour celui qui a alterné entre les périodes sur les bancs NBA (mais aussi ABA) et les passages comme consultant TV. Car ce sont les Bucks, en 1972, qui lui avaient offert son premier poste d’assistant pro…

« Lorsque j’ai rejoint les Milwaukee Bucks et Larry Costello, j’ai obtenu une maîtrise et un doctorat en basket en deux ans », a plaisanté Hubie Brown lors de la rencontre face aux Sixers.

Des « diplômes » qu’il a bien mis à profit, en décrochant le titre ABA (1975) dans la foulée à la tête des Kentucky Colonels. Revenu ensuite en NBA, il a dirigé les Hawks (1976-1981) et les Knicks (1982-1987) avant de se tourner vers la télévision. Il est ensuite revenu sur les bancs pour entraîner les Grizzlies (2002-2005). Deux fois « Coach de l’année », en 1978 et 2004, Hubie Brown commentait depuis les matchs sur la chaîne ABC.

Passion et pédagogie

Au total, il a donc passé 35 ans à commenter les matchs NBA, à la télévision et à la radio, couvrant notamment 18 Finals. Hall of Famer depuis 2005, il a donc été célébré par Adam Silver et tous les acteurs de la ligue, qui saluaient son amour sincère du jeu, sa pédagogie et sa volonté de célébrer le talent de toutes les générations.

« Il y aura toujours des « commissionners » et des joueurs, mais ce sont les gens qui aiment le jeu et la ligue et les contributions de personnes comme Hubie Brown qui ont permis à la NBA de devenir ce qu’elle est, ce qui la rend spéciale » explique ainsi Damian Lillard au moment d’évoquer la retraite du célèbre consultant.

Alors que les joueurs des deux équipes sont venus le saluer et lui serrer la main avant la rencontre, les Bucks avaient aussi préparé une vidéo hommage. De quoi embrumer le regard du consultant…

« Pour moi, terminer ici est très significatif parce que j’ai beaucoup appris ici », concluait Hubie Brown alors que ABC multipliait les témoignages vidéo durant la rencontre.

« Vous avez apporté tellement de passion à chaque rencontre », a notamment expliqué Adam Silver, le « commissionner » actuel de la NBA. « Et vous preniez beaucoup de plaisir à enseigner les subtilités du basket. »