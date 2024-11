A 91 ans, Hubie Brown va faire ses adieux

Une nouvelle figure d’ESPN va quitter le giron, et possiblement pour sa dernière saison dans le grand monde de la NBA. Hubie Brown, commentateur depuis plus de 40 ans vivra son dernier match avec la chaîne a annoncé son président Burke Magnus dans un podcast de Sports Illustrated. A 91 ans, on ne sait pas encore si Brown continuera sa carrière ailleurs ou s’il prendra une retraite bien méritée.

Le Hall of Famer est un des modèles de longévité dans l’histoire de la NBA. Arrivé comme assistant coach des Bucks entre 1972 et 1974, avec Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar sous ses ordres, Brown a été entraîneur principal à trois reprises : avec Atlanta (1976-1981), New York (1982-1987), puis Memphis (2002-2004). Il avait notamment décroché le titre d’entraîneur de l’année à deux reprises (1978, 2004). Cette très belle carrière sur le banc aura été complété par une aussi longue derrière le micro, pour CBS, TNT, ABC et ESPN, faisant régulièrement la paire avec Mike Breen ou encore Mark Jones.

« Nous allons donner à Hubie une dernière opportunité de commenter un match » a expliqué Blake Magnus. « Il le mérite. Nous avons une énorme estime pour lui. Je trouve absolument remarquable le niveau avec lequel il continue de commenter à plus de 90 ans. Je ne cherche pas à être volontairement mystérieux, mais nous allons l’honorer à un moment de la saison régulière qui reste à être déterminé, et le laisser partir avec style. »

Hubie Brown n’a pas encore commenté cette saison alors qu’il a perdu coup sur coup sa femme Claire en juin dernier, puis son fils Brendan début novembre.