La prochaine fois, Ime Udoka évitera de dénigrer les Nets

Dans leur premier duel face aux Nets, les Rockets étaient passés à côté de leur rendez-vous. Une déception pour Ime Udoka, encore plus face à un adversaire faible. Le coach de Houston avait même parlé de Brooklyn comme d’une « équipe de niveau inférieur ».

Jordi Fernandez a donc utilisé cette déclaration lors de l’entraînement de lundi pour motiver ses joueurs pour le deuxième duel, ce mardi soir. « Il nous a montré ce que Udoka avait dit samedi soir », raconte Day’Ron Sharpe. « Les Rockets ne nous regardent pas comme un adversaire crédible. »

Il fallait donc enfoncer le clou au Barclays Center. « Il fallait avoir le même état d’esprit, la même agression, la même attitude de domination », poursuit Day’Ron Sharpe. « Tout le monde l’a pris personnellement », confirme Keon Johnson. « Lire ça, ce fut une motivation supplémentaire pour nous. »

Un « sweep » !

L’ancien coach des Celtics n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Nic Claxton, qui a connu Ime Udoka quand ce dernier était assistant de Steve Nash à Brooklyn, n’est donc pas étonné. « Ime, c’est mon gars. Dire ce qu’il a dit, ça a clairement ajouté de l’essence dans notre moteur », affirme lui aussi l’intérieur. « On avait évidemment encore plus envie de gagner ce match. »

Les Nets ont réussi leur pari, au terme d’une fin de match assez folle – six points inscrits en cinq secondes – et d’un shoot décisif de D’Angelo Russell. Résultat : Brooklyn est la seule équipe de l’Est qui peut se vanter d’avoir battu les Rockets deux fois cette saison…

« C’était euphorique », poursuit Nic Claxton en décrivant cette victoire. « On s’est battu. Tout le monde est resté positif pendant la partie, même si on était derrière. On est resté soudé et on a gagné. C’est très agréable comme sensation. »