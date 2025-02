Pour une fois, les Rockets passent à côté de leur match

Victoire ou défaite, les Rockets ont une constante cette saison : ils sont des adversaires coriaces et même dans un mauvais soir, il faut tout de même faire de sacrés efforts pour en venir à bout. Mais contre Brooklyn, il y a eu une grosse panne.

« Cela faisait un moment qu’on n’avait pas joué en faisant aussi peu d’efforts. Seuls deux ou trois joueurs ont été bons ce soir », se lamente Ime Udoka après la défaite de ses troupes. « Il faut un certain nombre de joueurs qui ont de l’intensité et de l’envie soir après soir. Quand ce n’est pas le cas, on voit le résultat. »

Un match à oublier

Déjà, Houston devait jouer sans Alperen Sengun, son nouveau All-Star. Ensuite, l’adresse a déserté les rangs. La première mi-temps s’est terminée avec 38 points, avec un affreux deuxième quart-temps à 15 points… Ensuite, Fred VanVleet n’a pas joué la seconde période, touché à la cheville droite. Sans deux joueurs aussi importants en attaque, tout est devenu plus compliqué, surtout face à la défense de zone des Nets.

« Perdre Fred, c’est dur. Ensuite, ils ont fait zone. Mais on ne peut s’effondrer parce que Fred n’est pas là. Plus que ça, on a été mauvais comme jamais cette saison. Quand Fred sort, il y a cinq points d’écart et, très rapidement, on se retrouve à -13 », remarque le coach des Rockets. « Ils n’ont rien fait de spécial, c’est plus nous qui n’étions pas dedans », estime Jalen Green. « On n’a pas mis les shoots. On a déjà joué une zone, déjà gagné face à une zone. On n’y était pas. »

La franchise reste sur deux défaites de suite et ce revers face aux faibles Nets, avec seulement 98 points marqués, fait un peu tache. « Ce sont des matches qu’on a besoin de gagner. Des matches où doit se mettre à l’abri », insiste Green. L’arrière annonce qu’il faut « simplement oublier cette rencontre ». Et à raison car le prochain adversaire, lundi soir, c’est New York.