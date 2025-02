Arrivé à Philadelphie hier où les Mavericks jouaient le soir même, Anthony Davis s’est exprimé pour la première fois depuis l’annonce de son trade contre Luka Doncic.

Comme le Slovène l’a fait devant la presse californienne, AD a raconté ce samedi soir pas comme les autres, où la réalité l’a rattrapé pour terminer ce qui ressemblait à une belle soirée, entre la victoire des ses Lakers à New York et un moment de détente devant un film en compagnie de sa femme. Et soudainement, le coup de fil de Rob Pelinka…

« J’étais choqué », a-t-il confié. « Je n’en avais aucune idée. J’étais chez moi, je m’apprêtais à regarder un film avec ma femme quand j’ai reçu le coup de fil. Je venais juste d’envoyer un message de félicitations à l’équipe pour la victoire face aux Knicks et je commençais à me projeter pour le match du mardi face aux Clippers, notamment au regard du classement. Et, environ une heure après, j’ai appris que je ne faisais plus partie de l’équipe. J’étais en état de choc, évidemment. Je n’avais aucune idée de ce qui se préparait. Mais maintenant, je suis passé au dessus de tout ça, et je suis juste prêt à jouer avec Dallas ».

Des premiers signaux positifs

Toujours touché aux abdominaux, l’intérieur n’a pas été de la partie pour affronter les Sixers, contrairement à Max Christie, l’autre joueur des Lakers l’ayant accompagné dans l’échange, en tenue dès hier. Pour Anthony Davis, son retour était imminent et la tendance reste la même. Selon les retours de son nouveau staff, AD pourrait disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs ce jeudi à Boston ou samedi à Dallas pour affronter les Rockets.

À Dallas, Anthony Davis va notamment retrouver Jason Kidd, qui était assistant aux Lakers lors du dernier titre remporté par la franchise californienne, en 2020, mais aussi le « cerveau » à l’origine de ce trade improbable, le GM Nico Harrison, qu’il connaît aussi très bien, depuis le lycée, puisque c’est lui qui l’a recruté chez Nike.

« Nico croit en moi et dans ce que je peux apporter à cette équipe. On est tous les deux très enthousiastes à l’idée de ce qu’on peut faire, et je pense qu’on a une super opportunité de remporter un titre », a-t-il ajouté avant d’évoquer son probable retour au poste 4. « Pour l’instant, je suis juste excité à l’idée de pouvoir retourner jouer au basket, après avoir bien sûr dû gérer tout le trade et aussi la blessure. A chaque fois que je suis sur le terrain, je me sens bien. Je n’ai pas joué ailier fort depuis un moment, avec un autre grand à mes côtés. On a vu quelques séquences avec Jaxson Hayes, mais j’ai hâte de voir ce que ça va donner de revenir au poste 4 ».

Signe de sa volonté de s’investir totalement dans ce nouveau projet, Anthony Davis a fait une croix sur une clause qui lui assurait un bonus de 6 millions de dollars en cas de trade.

« J’essaie d’aider l’équipe. C’est sûr qu’on veut toujours être meilleur, et perdre un élément monumental comme Luka, c’est déjà beaucoup, non ? Donc j’essaie d’apporter ma contribution en aidant Nico et la franchise, sur la façon dont on peut être meilleurs. C’est toujours la bonne chose à faire ».

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 Total 778 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.