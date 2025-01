Malgré la boulette d’un arbitre, les Grizzlies soulagés d’avoir évité le « sweep »

Évidemment qu’avec une issue défavorable, sa colère ne serait sans doute pas redescendue. Mais Taylor Jenkins est bien apparu enthousiaste à l’issue de la très courte victoire de sa formation aux dépens des Rockets cette nuit. Et ceci, à l’issue d’une séquence houleuse.

À 15 secondes de la fin, Fred VanVleet a manqué un « stepback » derrière l’arc devant Jaren Jackson Jr. Jaylen Wells a alors capté le rebond avant de prendre de vitesse toute la défense des Rockets pour aller dunker. Panier… annulé, car un arbitre a pensé que son coach avait demandé un temps-mort une fois la possession récupérée.

À voir la réaction du coach, en rage, de ses assistants, stupéfaits, du banc et même du premier rang en tribunes, l’officiel en question avait visiblement mal compris… Or, le coach avait bien poussé ses joueurs à poursuivre le jeu et se projeter vers l’avant.

« C’est ce que j’ai fait, c’est ce que j’ai dit, c’est ce que j’ai dit à l’équipe de faire. On verra ce que dit le rapport de deux minutes ou si la ligue dit quelque chose. Mon intention n’était pas de demander un temps mort, j’ai dit : ‘Go, go, go’. Je n’étais même pas en train de signaler un temps mort », assure le technicien.

L’émotion de Jaren Jackson Jr.

Un raté finalement sans conséquence car Jaren Jackson Jr. parviendra à obtenir et convertir les deux lancers-francs de la gagne après le fameux temps-mort des Grizzlies.

Celui-ci, convoqué au All-Star Game, se montrera d’ailleurs très émotif une fois ce succès obtenu. « On ne les avait battus. On est à domicile, on est sur TNT. Tu veux gagner ces matchs », note ainsi l’intérieur.

Son équipe avait en effet perdu les trois premières manches face aux Rockets, dont les deux dernières de 4, puis de 2 points. « Cela signifie beaucoup pour lui, beaucoup pour l’équipe. On savait que ça allait être un challenge, un test. Vous regardez nos quatre matchs, cela s’est passé comme ça », juge le coach des Grizzlies.

« On était mené 3-0 dans cette série, évidemment ils ont gagné la série. On en parlait ces derniers jours, c’est un gros match. On devait frapper fort ce soir », complète Luke Kennard, quand son coach rappelle la bonne gestion de la fin de match : « Cela se résume à l’exécution. Est-ce qu’on va obtenir le tir qu’on veut ? Obtenir le stop défensif et prendre le rebond ? Ça n’a pas été parfait tout au long du match, mais il y avait une belle émotion de la part des gars et le fait de rester lucide parce que ça n’a pas été notre plus beau basket. »