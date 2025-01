Pour les Warriors, une victoire face au Thunder qui peut tout changer

Scènes de joie intense à San Francisco. Alors que les Warriors galéraient à retrouver leur énergie du début de saison (12 victoires sur les 15 derniers matchs), leur succès face au leader de l’Ouest, Oklahoma City, leur a fait beaucoup de bien. Pour preuve, Steve Kerr a même été « douché » par ses joueurs après la rencontre !

« On avait vraiment besoin d’une bonne énergie » explique Stephen Curry. « Il ne faut pas oublier de célébrer les petits victoires, peu importe les standards en place. Il faut de la joie, c’est certain. »

Pour les membres de la dynastie, qui ont remporté quatre titres, ce succès au milieu de la saison régulière pourrait ainsi presque paraître anecdotique. Mais ce n’est pas le cas dans cette campagne compliquée…

Ce sont d’ailleurs les vétérans qui sont venus à la rescousse pour résister aux 52 points de Shai Gilgeous-Alexander, alors que Stephen Curry (21 points à 6/15 au tir) a rebondi en deuxième mi-temps après avoir très mal débuté la partie : 4 points à 1/7 au tir en première mi-temps, 17 points à 5/8 après la pause.

La force du nombre, nouvelle définition

Andrew Wiggins (27 points) a été agressif comme jamais, Kevon Looney (18 points, 4 contres) précieux et Gary Payton II (15 points, 9 rebonds, 3 passes) décisif avec le dunk de la victoire sur Isaiah Hartenstein.

« Ces gars sont là depuis si longtemps. Je leur fais confiance » explique le coach. « C’est juste une forme de continuité et de familiarité que j’ai avec eux, et vice versa. Ce type de performance collective de la part d’un certain nombre de joueurs, c’est ce qu’il faut. C’est ce que la ligue est devenue. C’est désormais une question de densité. On n’a plus l’impression qu’il s’agit seulement d’avoir trois superstars. Il s’agit plutôt de savoir combien de très bons joueurs on peut mettre sur le terrain, et s’ils peuvent gérer collectivement. C’est ce qui s’est passé ce soir. »

Pour l’entraîneur, qui a répété que l’impact de ses vétérans fut « la clé du match », ses Warriors peuvent retrouver l’élan du début de saison. « Ce qu’on a vu en début de saison n’était pas un mirage. On avait juste du mal à jouer avec ce genre de confiance et d’énergie. On a le sentiment qu’on a retrouvé ça (ce soir) ».

À voir si Golden State, toujours virtuellement hors des playoffs, et même du play-in, à la 11e place de l’Ouest avec 24 victoires pour 23 défaites, peut garder cet élan. « J’espère que cela nous permettra de renverser le ‘momentum’ » conclut ainsi Andrew Wiggins sur ce que cette victoire peut changer.