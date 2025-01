Après son premier « game winner », Amen Thompson s’est « senti comme Kobe »

On ne sait pas si l’esprit de Kobe Bryant veille sur la NBA un peu plus de cinq ans après sa disparition. Mais c’est comme si son aura avait un peu plané sur le TD Garden lundi soir, et plus précisément sur Amen Thompson.

L’ailier des Rockets a livré un très grand match, comme souvent ces derniers temps, pour porter les siens à la victoire. Avec à la clé, le panier de la gagne à moins d’une seconde de la fin, comme le « Black Mamba » aimait tant le faire. Insouciant, il s’est vu dans le costume de l’ancienne gloire des Lakers.

Avec cinq secondes à jouer et le score à 112 partout, le ballon arrive dans les mains du sophomore, face au cercle derrière la ligne à 3-points, avec Jaylen Brown (en retard après une mésentente avec Luke Kornet sur les duels défensifs…) face à lui. « Je voulais juste aller au cercle, Brown m’en a empêché, alors j’ai sorti mon ‘euro-floater’ » décrivait Amen Thompson dans un éclat de rire. Plutôt que de foncer tête baissée, il a préféré décaler ses appuis pour se ré-axer et terminer sa prière par un petit tir tout en toucher après avoir mis Jaylen Brown dans le vent. « C’est mon premier « game winner » en NBA, je me sens comme Kobe ! »

Before we leave for the night – here are some more looks at Amen Thompson’s game winner at Boston#Rockets win 114-112@HoustonRockets back in action tomorrow at Atlanta#Liftoff pic.twitter.com/CRtTq7haMV — Space City Home Network (@SpaceCityHN) January 28, 2025

Un système conçu pour lui

Le signe de la confiance portée par Houston dans son jeune joueur de 21 ans en pleine bourre. « Coach Udoka n’a rien dit de spécial, il a juste dessiné le système pour moi et je me suis dit : ‘Oh merde, ok je gère’ » a-t-il détaillé après la rencontre. Les Celtics ont fait le choix de rester en homme à homme et ont été punis.

« Je savais que j’allais shooter de toute façon pour être honnête. » « Même quand vous mettez des défenseurs physiques sur lui, il a toujours l’avantage par son maniement du ballon et sa capacité à aller au cercle » a pour sa part analysé Ime Udoka en conférence de presse. « Il peut faire face à à peu près n’importe quelle opposition. »

Ce tir vient ponctuer une soirée quasi parfaite (33 points, 9 rebonds, 4 passes), débutée pied au plancher avec 14 points dans le seul premier quart-temps et une défense de haut niveau sur Jayson Tatum, limité à 19 points à 5/14. Le All-Star des Celtics était même bloqué sans le moindre point à la pause !

Agressif vers le cercle, toujours aussi hallucinant athlétiquement pour aller chercher certains rebonds en très haute altitude, Amen Thompson a ainsi fait la totale à Boston. D’autant qu’avant son ultime panier, il avait déjà mis les siens devant de deux points à une minute de la fin sur un fadeaway très compliqué.

12-3 pour les Rockets avec Thompson dans le cinq de départ

« Il apprend sur le tas » a poursuivi Ime Udoka. « Il avait déjà montré des bribes de tout ça la saison dernière quand il était revenu de blessure et avait démarré les 18 derniers matchs en l’absence d’Alperen. Peut-être que d’autres sont surpris, mais je pense que quiconque nous a observés sait ce qu’il est capable de faire. Il a simplement l’opportunité de le montrer encore plus avec ses minutes qui augmentent dans un rôle de titulaire. »

Avec Amen Thompson dans le cinq de départ, les Rockets frisent l’irrésistible avec un bilan de 12 victoires pour 3 défaites et plusieurs succès de marque : deux fois contre Cleveland et Memphis, à Denver, ou encore contre les deux franchises de Los Angeles. Et Houston, malgré la perte sur blessure de Jabari Smith Jr reste sur neuf victoires lors des onze derniers matchs, depuis une claque cinglante donnée par… les Celtics.

« On se sent très bien, comme si on pouvait battre n’importe qui » a avancé Amen Thompson. « Cette série à l’extérieur à Cleveland et Boston l’a vraiment prouvé. On n’aime pas perdre à la maison, en particulier contre les Celtics. On essaie simplement de venir sur le terrain chaque jour pour gagner. »

Amen Thompson fait en tout cas tout pour, avec un deuxième record en carrière battu de rang et des moyennes digne d’une star ces cinq dernières rencontres : 21.8 points à 58.9%, 11 rebonds, 5.6 passes et 2.2 interceptions.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 41 30 55.6 24.1 69.2 2.8 5.3 8.1 2.7 2.3 1.4 2.0 1.1 13.2 Total 103 26 54.5 18.8 68.8 2.5 4.7 7.2 2.7 2.3 1.3 1.7 0.8 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.