PJ Washington, la véritable bête noire du Thunder

« Vraiment, je ne sais pas. » Shai Gilgeous-Alexander se demande encore pourquoi PJ Washington est-il si fort quand il affronte le Thunder. Il avait été très bon durant la série de playoffs du printemps 2024, mais depuis le début de saison, il fait encore mieux.

En effet, il a joué trois matches contre Oklahoma City pour trois victoires et 21.7 points (51% de réussite au shoot, 54% à 3-pts) et 14.3 rebonds de moyenne. L’intérieur n’a manqué qu’un duel entre les deux équipes, le 10 décembre 2024, et les Mavericks ont alors perdu. Une constante pour eux cette saison puisque, sans PJ Washington, ils affichent un bilan d’une petite victoire pour 6 défaites…

Dans le dernier match, remporté par Dallas, l’ancien de Charlotte a été particulièrement brillant avec 21 points, 19 rebonds, 3 interceptions et 2 contres, en jouant 40 minutes et avec un +/- de +15 !

Spencer Dinwiddie souligne « sa polyvalence » qui fait tant de bien aux Texans. « Il pose un problème spécial au Thunder, avec sa taille et sa capacité à bien bouger », poursuit-il. « Il peut aussi défendre. Il est capable de défendre à l’extérieur et aussi de punir à l’intérieur, avec quoi, 20 rebonds ? »

Faire bien des choses simples

PJ Washington a été omniprésent en attaque comme en défense, en faisant des efforts et des choses simples. Mais comme il les fait bien, ça devient vite précieux pour les siens et très nocif pour les autres, tant il met la pression sur ses adversaires.

« C’est un ailier puissant, qui n’est pas très talentueux mais qui peut accélérer », juge Alex Caruso. « Ses mouvements et ses gestes sont assez évidents, mais il est très bon pour les exécuter. Si on le laisse aller sur sa main droite, il peut conclure. Si on ne défend pas bien dans le périmètre, il peut shooter. C’est un bon élément pour eux. On doit trouver un moyen différent de le ralentir. »

Ce sera alors pendant les playoffs car les deux équipes ont joué l’intégralité de leurs duels pour cette saison régulière. Et comme il a toujours eu la clé face à eux, le Thunder, pourtant la meilleure équipe de l’Ouest, peut se réjouir de ne plus croiser sa route d’ici quelques mois…

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.4 5.4 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 2024-25 DAL 38 33 43.2 36.5 75.2 1.5 6.6 8.1 2.2 2.4 1.3 1.9 1.0 13.8 Total 371 31 44.6 35.5 71.2 1.2 4.6 5.8 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.