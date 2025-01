Rob Dillingham nage entre confiance et frustration

Entre le niveau du groupe, qui sortait d’une finale de conférence Ouest, et sa blessure à la cheville, le début de carrière de Rob Dillingham fut assez discret. Bloqué dans l’infirmerie ou sur le banc, le 8e choix de la dernière Draft ne pouvait guère se satisfaire de sa situation.

« J’ai été premier choix de Draft et je sortais du banc. J’essaie de lui faire comprendre ça », explique Anthony Edwards, remplaçant pendant ses 17 premiers matches pendant l’hiver 2020.

« Je lui dis que c’est un bon signe qu’il soit frustré par le fait de ne pas jouer. Si on s’en fout, ça veut dire qu’on n’est pas ambitieux. J’aime ça », ajoute Rudy Gobert, qui lui aussi a eu un début de carrière en mode diesel, avec un passage en G-League. « Ça a blessé mon ego mais ça fait du bien de jouer là-bas, car on domine et on se rend compte qu’on est un bon joueur. Il faut utiliser cette frustration, cette faim de jouer et d’aider l’équipe pour travailler plus que les autres. »

Finalement, la récente blessure de Donte DiVincenzo va lui ouvrir des portes. Depuis quatre matches, Rob Dillingham a le droit à 15 minutes sur le parquet. Ce n’est pas énorme, mais c’est déjà ça.

« C’est dur pour un rookie de jouer beaucoup dans une équipe qui tente de remporter le titre. C’est ainsi », commente Chris Finch. « Il faut attendre et être patient. Rob va être un très bon joueur, pendant longtemps. On a tous confiance là-dessus, il doit seulement rester prêt. » Sauf que pour ces jeunes joueurs, « c’est parfois la première fois de leur vie qu’ils ne jouent pas. C’est un défi mentalement pour eux. Ils doivent voir le bout du tunnel », souligne le coach.

« J’ai l’impression qu’avant, j’étais nerveux, j’avais peur de mal faire. Désormais, je joue, tout simplement. Si je me manque, je me manque »

« J’ai toujours joué. Je n’ai jamais traversé une période où je ne joue pas, surtout à cause d’une blessure. C’était nouveau pour moi. Je devais en prendre conscience », confirme-t-il.

Ce qui frappe durant cette séquence, c’est que, malgré ce petit quart d’heure pour s’exprimer, le rookie croque pleinement dedans. Il prend pas moins de 7 tirs par match et marque 9 points. Alors certes, ce ne sont pas toujours des choix judicieux, avec des tirs contestés, mais au moins, on ne peut pas douter de sa mentalité. Si on dit qu’on apprend en marchant, lui apprend en shootant.

« Il a confiance et il le montre. Sa confiance est à son maximum », remarque Anthony Edwards. « J’ai l’impression qu’avant, j’étais nerveux, j’avais peur de mal faire. Désormais, je joue, tout simplement. Si je me manque, je me manque », assure le rookie. « C’est la confiance en moi qui ressort car je sens que je peux le faire. Mais globalement, je dois être patient. Si ça ne vient pas, ce n’est pas grave. »

Rob Dillingham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 19 10 48.7 45.5 0.0 0.1 0.7 0.8 1.7 0.8 0.1 1.1 0.0 4.8 Total 19 10 48.7 45.5 0.0 0.1 0.7 0.8 1.7 0.8 0.1 1.1 0.0 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.