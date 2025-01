Noah Penda élu MVP du « Young Star Game », le très jeune Aaron Towo-Nansi impressionne

La LNB a profité du passage de la NBA à Paris pour organiser un tout nouvel évènement, un « Young Star Game » qui regroupait pas mal de jeunes talents français, exposés aux yeux des scouts américains.

Forcément, avec des jeunes joueurs qui ont eu très peu d’entraînements collectifs pour préparer la rencontre, le résultat fut assez brouillon, avec beaucoup de pertes de balle (43 au total) et de maladresse (15/60 en cumulé à 3-points) mais ce n’était pas un All-Star Game NBA, avec de l’énergie et des intentions défensives.

Au bout du compte, c’est la « Team Rigaudeau » qui s’est imposée (87-75) face à la « Team Sonko », malgré un début de match catastrophique, Noah Penda décrochant le trophée de MVP.

Aaron Towo-Nansi va très vite

Meilleure évaluation du match (30), l’ailier du Mans a ainsi compilé 18 points à 7/8 au tir, 7 passes décisives, 6 rebonds, 3 interceptions et 1 contre. Un match à l’image de son jeu complet et solide, qui lui vaut d’être de plus en plus régulièrement cité au deuxième tour dans les « Mock Draft » de la Draft 2025…

« Il n’a pas besoin du ballon en permanence, il sait s’intégrer à un collectif et bonifier les joueurs autour de lui » détaillait ainsi son coach, en club comme au « Young Star Game », Guillaume Vizade.

On retiendra aussi de l’évènement la vitesse et l’envie du jeune Aaron Towo-Nansi (12 points en 16 minutes). Du haut de ses 15 ans et de son 1m75, c’est lui qui a relancé la « Team Rigaudeau » en première mi-temps !

« Il a beaucoup de culot et c’est lui qui a sonné la révolte » confirmait ainsi Vincent Collet, « coach référent » de l’équipe de Moustapha Sonko dirigée par Mickaël Hay. « Chaque fois qu’il était sur le parquet, son équipe est montée de niveau. Cela fait un moment que son nom circule. C’est, avec Nathan Soliman, sans doute l’un des plus beaux prospects 2009. En tout cas, il a déjà des skills (aptitudes) de meneur américain. »

Crédit photo : LNB