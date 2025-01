Les Sixers n’ont plus le temps de faillir

« Après deux minutes, on était… » Nick Nurse écarquille les yeux lorsqu’il repense à l’entame de partie de ses Sixers sur le parquet des Nuggets. « Plusieurs gars étaient sur un schéma, d’autres gars sur un autre… », livre le coach de Philadelphie dans un discours préoccupant, estimant que son équipe n’était pas prête à démarrer cette rencontre perdue de 35 points.

Privée de Joel Embiid, sa formation est pourtant parvenue à s’accrocher au score pendant une mi-temps. À la pause, les visiteurs ne comptaient que 10 points de retard. La suite des événements a été beaucoup plus compliquée tant les Sixers ont eu du mal à contenir Nikola Jokic et sa bande.

« On n’était pas suffisamment dans le match pour donner suffisamment de fil à retordre en défense. On revient sur nos pas en permanence en ne communiquant pas assez bien, en n’étant pas assez physique pour leur résister. Sur plusieurs actions près du cercle, on était derrière eux, mais ils nous ont enterrés si profondément… Ils avaient l’avantage de taille sur chaque quasiment chaque position », déplore le coach.

Ce dernier a bien tenté la défense de zone, pour compenser le manque de centimètres affiché par Guerschon Yabusele et les autres face au Serbe, Michael Porter Jr. et Aaron Gordon. Nikola Jokic s’est alors amusé à découper les lignes grâce à sa lecture de jeu et ses transmissions à l’aveugle.

37 points encaissés sur contre-attaque

Philadelphie n’a pas eu tant de mal à trouver des ouvertures en attaque. Mais les lacunes défensives ont coûté trop cher. « On a manqué deux ou trois layups en transition, ça s’est transformé en transition au dunk, à 3-points de l’autre côté. Ils ont capitalisé sur tout », dit encore Nick Nurse en pensant à l’écart abyssal en matière de points inscrits en contre-attaque (37 à 7 en faveur des Nuggets).

Le coach des Sixers assure ainsi ne pas être satisfait de la « préparation mentale pour être prêt au démarrage du match ». Des défaillances qui surviennent alors que Philadelphie est déjà en très mauvaise posture. Après le coup de mieux de la fin décembre, les Sixers surfent sur une série de sept revers de suite (15v-27d). Et s’éloignent surtout de la course au play-in, les Bulls (19-25), chez qui ils se déplacent samedi, comptant trois matchs d’avance.

« On affronte de très bonnes équipes, soir après soir après soir. On se bat comme des diables, on est proche, avec une chance dans beaucoup de matchs. Mais ce soir, on n’a pas apporté (cette énergie). On va connaître des matchs comme celui-ci où, pour on ne sait quelle raison, où on est coincé et on n’avance pas. Mais je ne pense pas qu’on soit en position d’avoir ce genre de match maintenant, donc je ne suis pas vraiment satisfait », lâche Nick Nurse.

L’alarmisme semble être de mise pour son équipe qui, avec la réception des Cavs et le déplacement à Chicago, va tenter de se refaire à domicile, mais avec un calendrier corsé (Lakers, Kings, Nuggets, Celtics…).