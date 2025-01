Le MVP de la nuit | Nikola Jokic n’a plus besoin de jouer les 4e quart-temps

Après la tentative de finition impossible sans voir le cercle de Michael Porter Jr., Nikola Jokic est allé à la pêche au rebond offensif. Une grosse bagarre, que le pivot des Nuggets finira par remporter, malgré la contestation initiale de Justin Edwards, l’opposition de Guerschon Yabusele et Paul George, ou encore la présence de Kelly Oubre Jr.

Même à quatre-contre-un, le géant de Denver a trouvé un moyen de marquer cette nuit face aux Sixers. Le génie serbe trouve toujours un moyen de marquer grâce à son sens du placement et son intelligence de jeu. Philadelphie s’est présenté sans Joel Embiid, alors Nikola Jokic s’est régalé face à Andre Drummond et la faible résistance intérieure des Sixers.

Ces derniers ont tenté de miser sur la défense de zone dans le troisième quart-temps pour limiter son impact. Une erreur d’approche tant le pivot a poursuivi son chantier, en réclamant le cuir poste haut, d’où il a eu tout le loisir d’alimenter ses coéquipiers.

À l’instar d’Aaron Gordon qui s’est décalé dans le corner à 3-points, et que son pivot trouvait avec une passe aveugle. Puis Christian Braun se faisait oublier dessous, avant que le même Aaron Gordon n’en fasse autant pour finir au « alley-oop » sur un nouveau caviar sans regarder du « Joker ».

Le meilleur basket de sa vie ?

Ce ballon offert dans le troisième quart-temps lui permettait d’atteindre les 10 passes décisives, et donc un nouveau triple-double à 27 points (10/15 aux tirs dont 2/3 de loin) et 13 rebonds, avec 4 interceptions pour… 48 d’évaluation. « J’ai le sentiment de jouer le meilleur basket de ma vie », peut-il livrer à l’issue de la rencontre.

On le comprend et on a envie de confirmer. Cette nuit, il n’a joué que 30 minutes et n’a pas eu besoin de revenir dans la partie dans le dernier quart-temps. Le même scénario que lors de ses trois sorties précédentes, face aux Mavs, Heat et Magic : un triple-double à chaque fois et pas une minute disputée dans le quatrième !

Au-delà de ses performances individuelles, les Nuggets affichent un bien meilleur visage d’ensemble. « Collectivement, on n’en est pas là où on devrait en être. C’est probablement une bonne chose parce qu’on essaie de trouver notre rythme. On a habituellement des problèmes avec une équipe à laquelle il manque plusieurs joueurs. On a toujours du mal mais ce soir, on a géré notre affaire et c’est peut-être un premier pas pour nous vers le sérieux », juge-t-il.

Avec 11 victoires sur leurs 14 dernières sorties, les Nuggets et lui sont très sérieux en ce moment.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 36 37 56.1 47.1 80.6 3.4 9.8 13.2 9.9 2.1 1.8 3.1 0.6 30.1 Total 711 32 55.8 35.9 82.6 2.7 8.2 10.9 7.1 2.7 1.2 2.9 0.7 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.