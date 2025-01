Tom Thibodeau en remet une couche sur l’arbitrage et Jalen Brunson

« J’aimerais que les arbitres le respectent et qu’ils sifflent plus souvent sous le panier. C’est un grand finisseur, mais il va finir par se blesser à cause du nombre de joueurs qui lui tombent dessus ».

C’est ce qu’avait déclaré la veille Daniel Gafford à propos de Kyrie Irving, et Tom Thibodeau pourrait reprendre, mot pour mot, cette déclaration au sujet de Jalen Brunson et du manque de coups de sifflet.

Après la victoire face aux Nets, le coach des Knicks a commenté la fin de la rencontre, et ce lay-up manqué par son meneur de jeu. Pour lui, il y avait faute, et de manière générale, Tom Thibodeau estime que les arbitres ne sifflent pas assez. Il ne comprend pas que Jalen Brunson tire aussi peu de lancers-francs.

Jalen Brunson est numéro 2 de la NBA aux fautes provoquées

« Je veux prendre le temps de regarder la dernière action sur sa pénétration » explique-t-il à la presse. « J’envoie des clips, je fais tout ce qu’il faut… Mais ce qui se passe avec lui est ridicule. Vraiment. Je n’en dirai pas plus… »

Mais Tom Thibodeau ne peut pas rester là-dessus, et ce qu’il demande, c’est de la constance dans les décisions. « Je veux juste de la régularité. On attaque le cercle, et je vois KAT le faire. Je vois Jalen le faire. Il y a des contacts. Une faute est une faute. Si un joueur est touché, il faut siffler. C’est votre boulot ! »

Dans les faits, Jalen Brunson n’a certes tiré que quatre lancers-francs cette nuit, mais sur la saison, il en shoote 7 en moyenne par rencontre, et il se classe 4e de la NBA au nombre de lancers-francs. Par ailleurs, avec 6.3 fautes provoquées par rencontre, il est numéro 2 de toute la NBA derrière Giannis Antetokounmpo.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 44 35 48.6 39.1 81.7 0.4 2.5 3.0 7.3 2.2 0.9 2.4 0.0 26.0 Total 466 29 48.9 39.1 82.3 0.5 2.7 3.2 4.9 1.8 0.7 1.7 0.1 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.