Encore une défaite frustrante pour Kyrie Irving et les Mavericks

Alors que son nom circule dans les rumeurs de transfert, Daniel Gafford a répondu de la meilleure des manières en signant son meilleur match en carrière face aux Hornets : 31 points, 15 rebonds et 7 contres ! Mais voilà, les Mavericks n’ont inscrit que cinq points dans les six dernières minutes, et les Hornets sont venus gâcher cette grosse performance personnelle.

« C’est frustrant, mais je ne veux pas penser qu’à moi… » réagit Daniel Gafford. « J’ai le sentiment qu’on avait fait de très bonnes choses pour se mettre en position de gagner, mais ils ont été meilleurs dans l’exécution sur la fin. »

Alors que LaMelo Ball avait laissé un lancer-franc en route, les Mavericks ont eu la possibilité d’égaliser et d’arracher la prolongation. Mais Klay Thompson a loupé son tir, et Josh Green, l’ancien de la maison, a planté les deux derniers lancers-francs de la victoire.

Kyrie Irving oublié…

Avant cela, dans le sillage d’un 12-0 signé Kyrie Irving, les Mavericks avaient pris les commandes pour mener 100-94 à six minutes de la fin. Et puis plus rien… à l’image de ce 6 sur 32 à 3-points, et les Hornets vont boucler la rencontre sur un 16-5 pour signer une troisième victoire d’affilée.

« Ce sont les chiffres du basket… Quand le ballon rentre, tout va bien, et quand il ne rentre pas, la ligne à 3-points semble vraiment loin » se désole Kyrie Irving. « J’ai fait deux airball ce soir, et clairement, j’ai fait partie de ceux qui ont ont été marqués par le fait que ça ne rentre pas… Il s’agit simplement de se sentir bien, de marquer sous les panneaux, de rester agressifs, et c’est cet état d’esprit que nous devons adopter. Peu importe ce qui se passe derrière la ligne des 3-points, nous devons continuer à attaquer. »

Ce que regrette Jason Kidd, c’est que ses joueurs n’ont pas assez cherché Kyrie Irving, alors qu’il venait de planter 12 points d’affilée. « Pour une raison ou une autre, nous n’avons pas fait les bons choix », déplore Jason Kidd. « Nous devons être meilleurs dans notre manière d’aborder chaque situation. Nous avons dit que Kyrie devait toucher le ballon. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à lui donner le ballon, et les gars ont fait l’inverse. On va retenir la leçon, mais je pense que Kai nous avait mis en position de gagner le match de ce soir ».

PJ Washington trop motivé ?

C’est PJ Washington, peut-être un peu trop motivé face à son ancienne équipe, qui avait tenté de faire la différence ensuite. Mais l’intérieur ratera ses cinq tirs dans les cinq dernières minutes, coupant le rythme des Mavericks et de son coéquipier, tout en permettant aux Hornets d’accélérer de leur côté…

Pourtant, Kyrie Irving endosse la responsabilité de la défaite, et n’en veut pas à ses coéquipiers.

« Notre exécution en fin de match doit être meilleure, et nous avions aussi une chance de passer devant d’un point quand j’ai commis cette perte de balle (à 26 secondes de la fin sur une passe à Naji Marshall alors que les Mavs étaient menés 107-105). Je dois juste faire une bonne passe, prendre mon temps et m’assurer de faire confiance à mes coéquipiers. J’assume mes responsabilités pour la majeure partie du match, avec ces pertes de balle au mauvais moment et en essayant de passer dans des espaces trop étroits. Je dois juste être un meilleur leader sur le terrain pour que nos gars restent organisés. Des matchs comme celui de ce soir sont une bonne leçon. Nous avions le contrôle du match. Nous devons juste garder le pied sur l’accélérateur. »

Pour Daniel Gafford, mêmes regrets, mais le pivot de Dallas pointe du doigt le manque de coups de sifflet sur son meneur de jeu. « On s’attendait à ce qu’il réalise un grand match, et c’était un grand match. Il a facilité les choses, mais j’aimerais qu’ils le respectent et qu’ils sifflent plus souvent sous le panier. C’est un grand finisseur, mais il va finir par se blesser à cause du nombre de joueurs qui lui tombent dessus » conclut-il ainsi.