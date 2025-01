Les Celtics revigorés par leur vilaine défaite dans le Grand Nord

Sous les yeux de Cooper Flagg et de ses coéquipiers de Duke, les Celtics ont remis les pendules à l’heure face à Orlando, bien menés par un ancien Blue Devil, Jayson Tatum, auteur de 30 points à 12/21 aux tirs, plus 6 rebonds et 4 passes, face un autre ancien de la fac, Paolo Banchero (21 points).

Après leur revers un tantinet humiliant face aux mal-classés de Toronto (110-97), et seulement sept victoires sur leurs quatorze derniers matchs, les hommes de Coach Mazzulla ont retrouvé la marche avant cette nuit face au Magic. Et ils ont surtout ajusté la mire derrière l’arc, en terminant la soirée à un excellent 46% de réussite… alors que Boston peinait à un minuscule 28% sur leurs cinq sorties précédentes !

Une adresse…

« Ça nous a fait du bien de subir cette vilaine défaite », expliquait ainsi Kristaps Porzingis, auteur d’un très bon match à 23 points à 7/10 aux tirs, sur le site officiel des Celtics. « C’était un peu comme une prise de conscience pour nous. On a connu pas mal de hauts et de bas ces derniers temps et perdre comme ça, ça nous a vraiment piqué dans notre orgueil. Piquer comme il faut en fait ! Car, [hier] soir, on a montré un tout autre visage. »

Et pour cause, les C’s ont annoncé la couleur d’entrée de jeu, avec un premier quart au plus-que-parfait en termes d’adresse, avec un 6/6 aux lancers-francs et un 5/5 à 3-points ! Avec un record de saison à 61% de réussite en première mi-temps, et un écart qui va gonfler jusqu’à 27 unités en deuxième, les Celtics ont passé une soirée plutôt tranquille face à un potentiel concurrent en avril prochain. En retrouvant leur équilibre défensif notamment…

« J’ai trouvé que la protection de cercle de KP a été très, très bonne », précise en ce sens le vétéran Al Horford. « Il a bien protégé la raquette, on a vraiment senti qu’il a fait un effort supplémentaire pour être le plus présent possible et donner le ton. Et toute l’équipe a bien défendu quand il a fallu le faire. »

… et une défense retrouvées

Pour la dixième fois seulement de la saison, Boston a effectivement réussi à tenir son adversaire sous la barre symbolique des cent points marqués. Une tendance à confirmer pour la suite, d’autant que ces Celtics ne se sont pas montrés en maîtres de constance cette saison…

« On a été bien connecté des deux côtés du terrain, et en particulier en défense », a apprécié Tatum. « Tout le monde était sur la même longueur d’ondes, on était bien dans les temps, on est bien venu en aide. Peu importe le plus/minus, notre approche a été bien meilleure sur ce match. »

Toujours distancés par les Cavs au sommet du classement de la conférence Est, les Celtics ont un dernier rendez-vous à la maison, face aux Hawks, avant de se lancer dans un « road trip » de quatre matchs sur la côte Ouest. Un nouveau challenge qui viendrait presque à point nommé pour les vieux briscards de Beantown.

« Demain, on a un autre match, et on doit à nouveau jouer à ce niveau-là », conclut Porzingis. « C’est ça qui est bien quand on a un mauvais passage dans la saison, le prochain match n’est jamais qu’un jour ou deux plus tard, et on a une autre chance de retrouver notre identité. Maintenant, on doit continuer à construire sur cette victoire. »