Le duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard fait encore des dégâts

Après avoir dominé les Kings et le Magic, les Bucks ont encore fait le travail dès le début de rencontre, face aux Raptors, avec une excellente entame. Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et compagnie ont remporté le premier quart-temps de quinze points. Le duo de stars a d’ailleurs écrasé la première mi-temps, avec 40 points : 18 pour le Grec, 22 pour le meneur de jeu.

« Notre combinaison et notre façon de jouer l’un avec l’autre deviennent de plus en plus mortelles », se réjouit Giannis Antetokounmpo. « J’espère que les gens le voient ça. On est un des duos les plus prolifiques de la ligue. »

Avec 56.4 points de moyenne, c’est même le meilleur de la NBA. « Je suis satisfait de notre situation actuellement. On doit rester humble, continuer d’apprendre encore et toujours, de jouer de la bonne manière et de bonnes choses arriveront », ajoute le double MVP, qui terminera avec 35 points.

Dans la victoire face à Toronto, Damian Lillard a lui marqué 26 unités. Surtout, les deux All-Stars ont shooté à 21/28 aux lancers-francs. Ils ont agressé la défense des Canadiens, qui a commis 28 fautes et offert 41 tentatives.

« C’est énorme », indique l’ancien de Portland sur la pression que lui et son coéquipier exercent sur la défense adverse. « On a une équipe avec beaucoup de shooteurs et on utilise bien les espaces, surtout quand on peut courir en transition et écarter le jeu. Dès lors, la raquette est ouverte. Il y a de l’espace pour Giannis, pour attaquer, et pour moi aussi. Ces derniers matches, on a été très tranchant pour aller dans la raquette. »