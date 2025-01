L’attaque des Bucks montre sa pleine puissance

Un train lancé à grande vitesse. C’est ce que les Kings ont pris dans la tête face aux Bucks en premier quart-temps. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ont inscrit 25 points dans ce premier acte et Milwaukee, outre un 21-2, a alors passé 47 points, avec 12 passes décisives sur les 18 paniers marqués. Après 24 minutes, les joueurs de Doc Rivers avaient marqué 75 points.

« On avait la bonne mentalité déjà. Ensuite, on a été dans la raquette. Notre rythme était très bon », liste Damian Lillard. « On avait l’impression que, dès qu’on passait le milieu de terrain, on faisait la bonne action. On était rapide, on ne laissait pas les Kings se mettre en place en défense. La balle a circulé et se retrouvait là où il le fallait. »

« Dame et moi, on a donné le ton, en étant agressifs, en trouvant nos positions », ajoute le Grec. « Dame a attaqué le pick-and-roll, les gars étaient prêts à shooter. On a joué avec un rythme soutenu et on a mis nos shoots. 47 points en premier quart-temps, c’est bien. »

« Quand Giannis et Dame font beaucoup de passes décisives, on est alors tellement meilleur »

S’il a marqué 33 points, Giannis Antetokounmpo a aussi délivré 13 passes, qui lui permettent ainsi, avec ses 11 rebonds, de compiler un 50e triple-double en carrière. Son meneur de jeu a lui compilé 24 points et 7 passes.

« Quand lui et Dame font beaucoup de passes décisives, comme dans ce match, avec 20 à eux deux, on est alors tellement meilleur que quand ils n’en font que quatre », souligne Doc Rivers.

Les Kings, certes sur une bonne série, ne sont pas la meilleure des défenses de la ligue et quand les Bucks tournent ainsi offensivement, c’est facile pour eux de dominer les Californiens. Néanmoins cela reste une équipe dangereuse et malgré l’écart, avec un manque de concentration, la seconde période aurait pu mal tourner.

« C’était une guerre en deuxième mi-temps, pour garder notre concentration. On avait 30 points d’avance et je trouve que, par moments, on a un peu perdu le fil », remarque le coach. « C’est dur pour un entraîneur de gérer une telle avance, car ça peut aller vite, mais on a mis les tirs nécessaires. »