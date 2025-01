Légende des Sonics, Gus Williams est mort à 71 ans

Légendaire meneur des Seattle SuperSonics, Gus Williams est décédé à 71 ans dans un centre de soins de la région de Baltimore. Il y avait été admis il y a cinq ans après avoir subi un grave AVC.

Surnommé « Wizard », Gus Williams a marqué l’histoire des Sonics en les menant à leur unique titre NBA en 1979, aux côtés de Jack Sikma et de Dennis Johnson, qui lui piquera le trophée de MVP des Finals. Il était le parfait relais de Lenny Wilkens sur le terrain.

Formé à USC, il avait été drafté par les Warriors en 1975, mais Gus Williams a véritablement explosé sur la scène NBA en rejoignant Seattle en 1977. De 9 points à Golden State, il est passé à 18 à Seattle, et même à 19 lors de la saison du titre en 1979. L’année suivante, il est élu dans la All-NBA Second Team.

Spécialiste du jeu rapide, Gus Williams est aussi malheureusement connu pour ses conflits contractuels. Notamment en 1980 où il décide de ne pas jouer de la saison car il était mécontent de son salaire (500 000 dollars annuels). Les négociations dureront 13 mois pour un nouveau contrat de trois millions de dollars sur cinq ans.

Son maillot retiré à Seattle

À son retour, il connaît sa meilleure saison avec 23.4 points de moyenne, et termine 5e des votes du MVP !

Il décroche même le trophée de « « Comeback player of the year », et la première de ses deux sélections au All-Star Game. Mais après 1984, les Sonics décident de reconstruire autour de Jack Sikma, et il est envoyé à Washington. Fier de son passage, il organise une fête géante pour remercier les fans !

« Si l’on réduit cela à sa plus simple expression, les champions de 1979 ont été éparpillés… », avait-il regretté à l’époque. « C’était une équipe différente. On peut s’attendre à ce qu’une équipe réussisse, année après année, si on garde le même effectif et peut-être qu’on l’améliore. Mais il ne faut pas leur retirer ce succès et les séparer ainsi. Je ne pense pas que ce soit la solution. J’ai noué de bonnes amitiés avec ces gars-là. De plus, ce n’était pas comme si nous ne gagnions aucun match. Du point de vue d’un joueur, c’est ce que je ressens. Du point de vue de la direction, c’est leur décision. Ils ont estimé que c’était mieux pour eux, pour l’équipe ou pour la situation de faire cela. »

Après sa retraite en 1987, Gus Williams avait vu son maillot retiré en 2004, et c’est après son AVC, en 2020, qu’a été créé le « Sonics Legends Fund » pour soutenir les anciens joueurs en difficulté.

Gus Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1975-76 GOS 77 22 42.8 74.2 0.0 1.0 2.1 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 11.7 1976-77 GOS 82 24 46.4 74.7 0.0 1.0 2.8 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.3 1977-78 SEA 79 33 45.1 81.7 1.0 2.0 3.2 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 18.1 1978-79 SEA 76 30 49.5 77.5 1.0 1.0 3.2 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 19.2 1979-80 SEA 82 36 48.2 19.4 78.8 1.0 1.0 3.4 4.0 1.0 2.0 2.0 0.0 22.2 1981-82 SEA 80 36 48.6 22.5 73.4 1.0 1.0 3.1 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 23.4 1982-83 SEA 80 35 47.7 4.7 75.1 0.0 1.0 2.6 8.0 1.0 2.0 2.0 0.0 20.0 1983-84 SEA 80 35 45.8 16.0 75.0 0.0 1.0 2.6 8.0 1.0 2.0 2.0 0.0 18.7 1984-85 WAS 79 38 43.0 29.0 72.5 0.0 1.0 2.5 7.0 2.0 2.0 2.0 0.0 20.0 1985-86 WAS 77 30 42.8 25.9 73.4 0.0 1.0 2.2 5.0 1.0 1.0 2.0 0.0 13.5 1986-87 ATL 33 15 36.3 29.4 67.5 0.0 0.0 1.2 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.2 Total 825 31 46.1 23.8 75.6 0.0 1.0 2.7 5.0 1.0 1.0 2.0 0.0 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.