Chris Boucher a charcuté la défense des Warriors

« Ouais, je l’ai envoyé sur la lune celui-là ! », rigole Chris Boucher en parlant de son tir arc-en-ciel converti devant Andrew Wiggins dans les derniers instants d’un match remporté par les Raptors devant les Warriors. Le genre de tir symbole d’un joueur en pleine confiance à ce moment de la partie.

Ce tir primé est survenu au cœur d’un improbable « run » signé par l’intérieur remplaçant de Toronto. Un dunk autoritaire après être parti en dribble depuis le coin, puis un tir primé dans le corner opposé après une feinte, encore un autre plus tard… Le natif de Sainte-Lucie a planté 17 de ses 18 points (7/9 aux tirs dont 3/5 de loin), avec 7 rebonds et 2 passes en 22 minutes, dans le dernier quart-temps.

« Il nous a fait gagner ce match », résume un Scottie Barnes beaucoup plus discret dans le final. « C’est un vrai professionnel. Il vient bosser tous les jours. Il apporte beaucoup d’énergie à nos entraînements. Je suis vraiment heureux pour lui quand il joue comme il l’a fait ce soir », complète Darko Rajakovic.

Steve Kerr n’en revient pas

Pour son joueur, qui a compilé 23 points et 12 rebonds il y a une semaine à Cleveland, c’est le signe que la patience paye. Pendant trois quart-temps, il a été quasiment inexistant avec un seul tir tenté, et manqué. « Le fait d’être patient est important. C’est quelque chose dont j’avais un peu plus besoin, être patient avec le ballon, savoir que ce n’est pas seulement le tir, que quand le ballon tourne, il va vous revenir », note Chris Boucher.

La patience est d’ailleurs une notion clé depuis le début de son parcours dans la Grande Ligue. Pour mémoire, le joueur non-drafté avait fait ses débuts en 2017 avec… les Warriors (une seule apparition). Il avait alors 24 ans. « La plupart de mes coéquipiers jouent depuis qu’ils ont quatre, cinq ans. Moi j’ai commencé à 20, c’est comme si j’avais dix ans à rattraper. Ils ont grandi avec le ballon, moi j’apprends encore », rappelle, en français, le vétéran de 32 ans.

« C’est assez incroyable », qualifie Steve Kerr sur le fait que Chris Boucher, dont la combinaison tir et dissuasion intérieure avaient intrigué à l’époque des Warriors qui avaient d’autres priorités que le développement, joue encore au Canada sept saisons plus tard.

Le dernier représentant de 2019

« Là-bas, j’étais avec KD (Kevin Durant), Steph, Klay Thompson, (Andre) Iguodala… Donc j’ai eu la chance de voir des pros à l’œuvre. En arrivant ici, j’ai vu Kawhi (Leonard), Danny Green, Pascal (Siakam)… J’ai côtoyé beaucoup de professionnels. La seule chose qui a beaucoup changé, c’est la détermination de faire quelque chose. J’étais un peu trop jeune là-bas, un peu trop naïf », se souvient Chris Boucher, estimant logiquement avoir gagné en maturité depuis.

Celui qui a donc la particularité d’être le dernier représentant du titre canadien de 2019, face aux Warriors, a d’ailleurs retrouvé de la consistance cette année, après un dernier exercice très compliqué. Avec près de 11 points de moyenne, il affiche sa meilleure production depuis 2021.

Et comme les victoires se font rares cette saison, il savoure celle-ci : « Pour le moral, ça aide beaucoup. Quand tu perds beaucoup de matchs, ça peut affecter notre moral. On est toujours restés ensemble. Savoir qu’on peut gagner des matchs contre une équipe avec un ancien MVP, c’est bon pour nous. »

Chris Boucher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 GOS 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2018-19 TOR 28 6 44.7 32.4 86.7 0.6 1.4 2.0 0.1 1.1 0.2 0.2 0.9 3.3 2019-20 TOR 62 13 47.2 32.2 78.4 1.7 2.7 4.5 0.4 1.8 0.4 0.5 1.0 6.6 2020-21 TOR 60 24 51.4 38.3 78.8 1.9 4.8 6.7 1.1 2.8 0.6 0.8 1.9 13.6 2021-22 TOR 80 21 46.4 29.7 77.7 2.2 3.9 6.2 0.3 2.2 0.6 0.5 0.9 9.4 2022-23 TOR 76 20 49.3 32.8 76.2 2.1 3.5 5.5 0.4 1.9 0.6 0.5 0.8 9.4 2023-24 TOR 50 14 50.7 33.0 77.2 1.2 2.9 4.1 0.5 1.4 0.3 0.6 0.5 6.4 2024-25 TOR 34 18 48.7 35.6 79.4 1.3 3.0 4.3 0.6 1.3 0.6 0.6 0.6 10.4 Total 391 18 48.8 33.6 78.0 1.7 3.4 5.1 0.5 1.9 0.5 0.5 1.0 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.