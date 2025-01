Au Magic, de nombreux êtres manquent mais rien n’est dépeuplé

Dire du Magic qu’il a du caractère et de la résilience commence à tenir de l’euphémisme. Après avoir fait le dos rond pendant les absences de Paolo Banchero puis Franz Wagner sans pour autant enchaîner les revers, Orlando reste poursuivi par la guigne avec une cascade de pépins en tous genres.

Contre Philadelphie dimanche soir, cela a été une nouvelle fois le cas, avec un effectif pourtant réduit à huit joueurs dont Paolo Banchero au temps de jeu encore limité – et qui a dû dépasser cette limite – pour terminer la rencontre. Cela n’a pas empêché les Floridiens de dominer les Sixers, et ce dans le « money time ».

Imaginez devoir composer avec une équipe réduite quasiment à son strict minimum ? C’est le scénario avec lequel jongle Jamahl Mosley, l’entraîneur du Magic, depuis des semaines. Et s’il lui en restait, il aurait eu de quoi s’arracher les cheveux dimanche tant tout semblait aller contre son équipe. La liste des absents donne le tournis :

Kentavious Caldwell-Pope

Gary Harris

Jett Howard

Jalen Suggs

Franz Wagner

Mo Wagner

Et à ces six premiers noms se sont ajoutés Tristan Da Silva, qui n’a joué que 61 secondes avant de rejoindre les vestiaires, malade, puis Goga Bitadze, blessé à la hanche dans le deuxième quart-temps.

« Une des victoires les plus impressionnantes »

Soit au total cinq des six plus gros temps de jeu de l’effectif, et Mo Wagner, l’étincelle offensive en sortie de banc lors du premier tiers de la saison, pour un total de 190 minutes de jeu de moyenne depuis le début de saison ! « Cela me fait penser à ma saison rookie, tout le monde absent, malade ou autre avec le Covid, vraiment » s’est remémoré Cole Anthony, meilleur marqueur des siens avec 27 points.

Une hécatombe rarement vue. Mais qui n’a pas pour autant fait baisser les bras à une équipe du Magic pour qui la mentalité du « prochain homme disponible » n’est pas qu’un élément de langage.

« On est une équipe qui a faim, qui se bat » s’est félicité Jonathan Isaac. « Il nous manque des gars, mais on trouve des manières de l’emporter soir après soir. »

« C’est probablement une des victoires les plus impressionnantes que l’on a pu avoir cette saison » a confirmé Jamahl Mosley en conférence de presse. « Et comme je l’ai dit dans le vestiaire, tout est une affaire de cran. On n’abandonne jamais. Peu importe ce qui se passe durant le match, on n’abandonne pas l’action, le combat, on continue de faire les bons choix. »

Il y aurait pourtant eu de quoi, après la sortie surprenante du rookie Tristan Da Silva une minute seulement après le coup d’envoi. « Cela a mis une grande partie de mes plans à la poubelle » a volontiers admis Jamahl Mosley. Alors le technicien du Magic s’est adapté comme il a pu, s’appuyant sur toutes ses ressources possibles.

Anthony Black a remplacé numériquement Tristan Da Silva, pour un de ses meilleurs matchs de la saison (17 points, 6 rebonds, 6 passes) et un record en carrière de minutes battu (près de 38 minutes). Trevelin Queen, joueur en « two-way contract », a joué 31 minutes en sortie de banc, dont l’intégralité du quatrième quart-temps où il s’est montré crucial avec deux dunks dont un sur une superbe claquette.

Premier double-double en cinq ans pour Isaac

Et très amoindri sous le cercle sans Goga Bitadze, Jonathan Isaac a joué les pivots de substitution avec brio, survolant le dernier quart-temps avec 13 points et 7 rebonds à lui seul. L’ancien grand blessé du Magic termine avec 20 points et 11 rebonds en 27 minutes, son premier double-double depuis le 15 décembre 2019 ! « Si je pense trop fort à ce par quoi je suis passé, je vais me mettre à pleurer » a-t-il souri, visiblement ému et fier.

« Tout le monde est monté d’un cran à sa manière« , s’est réjoui Jamahl Mosley. « Que ce soit défensivement et je suis si fier de la manière où ils ont continué à défendre. Tous ceux qui étaient disponibles ont joué et ont contribué. C’est ce que ce groupe est devenu, c’est l’identité de là où ils en sont. »

« C’était l’effort collectif ultime » a résumé Cole Anthony. Un effort à répéter mercredi à Milwaukee, un concurrent direct au Top 4 de l’Est auquel s’accroche le Magic en dépit des circonstances.