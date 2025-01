Et si Jamal Murray n’avait pas joué la deuxième mi-temps à Dallas ?

Déjà discret face aux Nets, Jamal Murray n’était pas davantage dans son assiette à Dallas. En milieu de troisième quart-temps, son +/- était d’ailleurs affreux : avec lui sur le parquet, les Nuggets étaient menés de 29 points ! Peu inspiré en attaque, ni en défense, il n’apportait rien à son équipe. De quoi faire douter son coach…

« Je vais le défendre car il n’est pas à 100% physiquement. J’ai pensé à m’en passer à partir de la mi-temps », confirme carrément Michael Malone. « Car je le voyais et je savais que ce n’était pas le Jamal Murray qu’on peut observer quand il est en parfaite santé. Ce n’était pas lui. »

Finalement, le meneur de jeu, gêné par son genou gauche, va rester sur le parquet pour la fin de partie. Et alors que les Nuggets accusaient un retard de plus de 10 points en troisième quart-temps, ils vont inverser la tendance.

Dans le 25-6 qui va faire la différence pour les champions NBA 2023, Jamal Murray inscrit 12 points, finissant la rencontre avec 17 unités à 7/18 au shoot.

Les Nuggets iront là où il peut les emmener

« Ce n’est pas une période facile, mais j’essaie d’être présent pour l’équipe, de donner ce que je peux offrir et de ne pas me plaindre », indique le joueur de Denver qui n’a pas l’intention d’être mis au frigo pendant quelques matches, pour récupérer face à ces soucis qui « reviennent de temps en temps » précise son coach, qui « parle avec lui et le staff technique pour connaître ses sensations ».

Ce n’est pas la première fois de la saison que Michael Malone défend son joueur, critiqué pour ses prestations irrégulières. Il l’avait déjà fait en novembre 2024, et à nouveau après ce succès à Dallas donc et, peut-on penser, continuera à l’avenir.

« Je ne peux pas m’empêcher de le mettre en bonne position, pour le libérer de la défense, pour qu’il ait un peu plus d’espaces face à un défenseur plus petit, car chaque soir, il se retrouve face au défenseur le plus grand et puissant. Il attire l’attention », souligne le technicien. « En ce moment, il s’agit surtout de sa santé, de son repos, et de continuer de le soutenir. L’équipe n’ira nulle part si jamais Jamal Murray ne joue pas au niveau qu’on lui connaît. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 31 36 43.6 37.4 86.1 0.5 3.5 4.0 6.2 1.7 1.6 2.2 0.6 19.0 Total 500 31 45.1 37.9 86.7 0.8 3.0 3.8 4.6 1.8 1.0 2.0 0.4 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.