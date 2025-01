Après le coloris « Zen » de la Jordan Tatum 3, Jordan Brand reste dans le gris pour habiller la troisième chaussure signature de Jayson Tatum avec cette version « Boro Stitching », qui comme son nom l’indique, est le fait d’assembler et retravailler différents textiles.

Le coloris innove toutefois au niveau matériaux recouvrant la tige, entre son imprimé paisley et des bandes en denim, et des motifs inédits, comme les points de croix brodés en blanc et rouge. Des touches de noir complètent le modèle, sur les lacets, l’intérieur du col et la tirette.

Sur la tirette, on retrouve cette fois le « code postal » de la ville de naissance de Jayson Tatum, Saint-Louis (314), tandis que son numéro zéro figure toujours à la base du talon, en blanc.

La Jordan Tatum 3 « Boro Stitching » pourrait sortir en fin de saison régulière, pour le début du printemps, au prix de 125 dollars.

(Via SneakerNews)