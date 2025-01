Mike Malone : « Ce n’est pas en plaçant Russell Westbrook dans un coin qu’on profite de l’ensemble de ses qualités »

Entré dans l’histoire avec Nikola Jokic la veille avec leur deuxième triple-double en commun réalisé un même soir, dans une même saison, Russell Westbrook revit chez les Nuggets, et il ne cesse de remercier Mike Malone de lui permettre d’être tout simplement lui-même.

« Il a été franc avec moi, et c’est tout ce dont j’avais besoin », explique Westbrook. « Il m’a dit ce qu’il attendait de moi. Il voulait que je sois moi-même. Il voulait que je sois Russ, que j’aille sur le terrain et que j’aide les autres à donner le meilleur d’eux mêmes. Il voulait que j’apporte de l’énergie et de la dureté. Je vous le dis, ce n’est qu’un début, et lorsque nous serons en pleine santé, nous pourrons être une équipe dangereuse. »

Les Nuggets sont déjà dangereux puisqu’ils ont grimpé jusqu’à la 4e place, sans Aaron Gordon, qui a effectué deux gros passages à l’infirmerie depuis le début de saison. Mike Malone a eu besoin de passer quelques coups de gueule après des défaites honteuses, mais globalement, ses joueurs répondent clairement à ses attentes, et notamment Westbrook.

Une grosse efficacité depuis 10 matches

« Je lui ai dit que je voulais qu’il se donne comme défi de donner la meilleure version de lui-même », rapporte Malone. « Sans vouloir offenser ses anciens entraîneurs, ce n’est pas en plaçant Russell Westbrook dans le coin, qu’on profite de l’ensemble de ses qualités. On s’efforce à lui mettre souvent la balle dans les mains cette saison ».

Clairement, si Westbrook maintient un tel niveau de jeu, les Nuggets auront réalisé l’une des plus belles pioches de l’intersaison, et depuis 10 matches, il tourne à 15.6 points, 7.3 rebonds et 7.6 passes par match.

« Il faut reconnaître à Russell beaucoup de mérite », conclut le coach de Denver. « Il est arrivé ici en essayant de s’intégrer et non pas en essayant de se démarquer. Il y a des moments où, en les regardant évoluer ensemble sur le parquet, Nikola et lui sont tellement en phase l’un avec l’autre. »