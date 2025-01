Le passage en 2025 a bien profité à Zach LaVine

Comme les Bulls ne sont qu’à la dixième place de la conférence Est, les (bonnes) performances de Zach LaVine sont un peu négligées. Au point que Billy Donovan assure le service après-vente pour envoyer son arrière, et Nikola Vucevic, au All-Star Game. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les statistiques du joueur en 2025.

En cinq rencontres, il tourne à 32.8 points (60% de réussite au shoot, 42% à 3-pts) 5 passes et 4.8 rebonds de moyenne. Son dernier match, face aux Wizards, est un de ses meilleurs de la saison avec 33 points à 14/21 au shoot et un seul ballon perdu en seulement 33 minutes.

« Il a donné le ton tout de suite, après la défaite contre Indiana. Ça commence avec lui, ses courses, ses transitions, ses paniers faciles. Il est exceptionnel des deux côtés du terrain », remarque son coach. « C’est sans doute le meilleur arrière avec lequel j’ai joué », ajoute Lonzo Ball.

Et s’il faisait sa meilleure saison ?

Zach LaVine est ainsi actuellement sur cinq rencontres de suite à au moins 30 points (seuls Michael Jordan et DeMar DeRozan l’ont déjà fait à Chicago) et peut-être qu’il pratique son meilleur basket en carrière avec 23.6 points, et une adresse qu’il n’a jamais connue (52% au shoot, 44% à 3-pts), 4.6 rebonds et 4.4 passes de moyenne. Il a certes déjà été plus prolifique, en shootant beaucoup plus aussi.

Mais c’est une constante chez lui depuis plusieurs saisons, les rumeurs ne sont jamais loin. Sans doute avec fatalisme et habitude, il parvient à faire abstraction. « Cette année, j’ai réussi à mieux couper avec le bruit extérieur », confie l’ancien de Minnesota qui sait que « beaucoup vont parler et donner leur opinion ».

Avec ses solides prestations et malgré son gros contrat, qui fait peur à beaucoup, sa cote commence peut-être à remonter. « Si on n’est pas à ce niveau, les gens ne parlent pas de vous. C’est une bonne chose s’ils disent que Zach ne joue pas bien ou ne fait pas ci ou ça, car ça veut dire que je ne suis pas au niveau que je me suis fixé », conclut le double vainqueur du concours de dunks.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 32 34 51.2 44.4 81.7 0.2 4.3 4.6 4.5 1.6 0.8 2.9 0.3 23.3 Total 612 33 46.7 38.6 83.3 0.5 3.6 4.1 4.0 2.1 0.9 2.6 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.