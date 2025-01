Shai Gilgeous-Alexander : « Perdre deux fois en un mois et demi, je prends »

Comme le Thunder et les Cavaliers étaient respectivement sur 15 et 10 victoires de suite, il y allait forcément avoir un gros déçu à l’issue de cette rencontre. Ce sont Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers qui ont vu leur série prendre fin. La fin d’une telle séquence, un record pour la franchise en plus, amène toujours un sentiment de déception, mais elle ne doit faire oublier la réussite des dernières semaines.

« On n’allait pas gagner tous les matches jusqu’à la fin de la saison », tempère « SGA ». « On n’allait pas être parfait le restant de la saison et ce soir, ce n’était pas notre soirée. »

Le Thunder n’a effectivement pas de raison de paniquer. Depuis le 20 novembre 2024, les troupes de Mark Daigneault n’ont perdu que trois matches : contre Houston le 1er décembre, le 17 décembre face aux Bucks (qui ne comptait pas pour la saison régulière), et mercredi soir donc.

Seulement deux défaites depuis le 2 décembre…

Mais n’est-ce pas un signe d’avoir cédé dans les deux plus gros matches de leur première partie de saison, c’est-à-dire la finale de la NBA Cup face à Milwaukee puis cet énorme choc des conférences face aux Cavaliers ?

« Non. On a seulement perdu deux fois en un mois et demi », rappelle Shai Gilgeous-Alexander. « C’est dommage de perdre des rencontres importantes mais on reste humain, on ne peut pas être parfait. Perdre deux fois en un mois et demi, je prends. Peu importe les matches en question. »

Pas de panique donc pour la meilleure équipe de la conférence Ouest (six victoires d’avance sur le second, Houston) et même des leçons à retenir de ces deux défaites importantes, qui se rapprochaient énormément, dans l’ambiance, les attentes et l’adversaire en question, de matches de playoffs.

« Ce n’est pas pour minimiser les autres rencontres, mais ces matches importants sont excellents. Ils nous permettent d’en apprendre sur notre propre équipe, sur ce qui fonctionne face à certaines formations, ce qui ne fonctionne pas, ce qu’on a besoin d’améliorer », juge Mark Daigneault. « Quant à la pression extérieure, je l’ai dit pendant la NBA Cup, il faut en passer par là si on veut devenir une très bonne équipe. On doit s’en affranchir et répondre présent. »