Les Kings libèrent Orlando Robinson

Déjà la fin de l’aventure pour Orlando Robinson à Sacramento. Le pivot non-drafté de 24 ans, à qui les Kings avaient donné une chance cet été, vient d’être coupé, comme le rapporte ESPN.

L’ancien intérieur de Miami, où il avait disputé ses deux premières saisons (67 apparitions en tout), n’a pas eu beaucoup de chance en Californie. Touché au genou à l’entraînement en amont de la saison, il n’a fait sa première apparition qu’à la mi-novembre.

Le natif de Las Vegas n’a ensuite eu droit qu’à des miettes derrière l’omniprésent Domantas Sabonis, et son remplaçant Alex Len, voire Trey Lyles, utilisé sur le poste 5. Pas beaucoup plus haut dans les rotations des Kings, Jae Crowder et Doug McDermott voient, eux, leurs contrats être garantis jusqu’à la fin de la saison.

Après un recrutement express, le premier n’a finalement disputé que six rencontres jusqu’ici, dont deux comme titulaire, avant de sortir des radars, à cause notamment une gêne au dos. Plus régulièrement mobilisé, le second apporte encore de l’adresse par séquence (41% à 3-points sur la saison).

Les Kings disposent désormais d’une place supplémentaire dans leur effectif. Toujours selon ESPN, la franchise de Sacramento est désormais à 3,2 millions de dollars sous la « luxury tax » et à 7 millions de dollars sous le premier « apron ». Utile pour bouger pour bouger en février prochain ?